Vlasnik jedne mačke je na Tik Toku podelio video u kojem je prikazao brižnost svoje ljubimice.

"Moja mačka dolazi da teši moju devojku kad god se ona pretvara da plače", napisao je u opisu viralnog videa. Video prikazuje mačku koja bezbrižno sedi na krevetu, ali čim čuje "plakanje" vlasnice, brzo dotrči do nje, kako bi joj pružila utehu tako što je mazi šapicom.

Video je na Tik Toku sakupio preko 13 miliona pregleda. "Ona je emocionalno inteligentnija od većine ljudi koje poznajem", "One odmah predu kako bi se mi osećali bolje", "Predivno. Moja mačka samo ode u drugu sobu kada se pretvaram da plačem", "Vidim joj zabrinutost u pogledu", samo su neki od brojnih komentara razneženih ljudi koji su pogledali video.

Video: