Astrologija pokušava da objasni zbog čega se pojedini horoskopski znakovi snažno privlače, dok drugi brzo ulaze u sukobe i nesporazume. Tvrde da određene kombinacije znakova imaju snažnu hemiju, ali zbog različitih karaktera, potreba i pogleda na život, ovakve veze često postaju iscrpljujuće i pune tenzije.

Ovan i Rak

Ovan i rak su sudar emocija i impulsivnosti. Na početku veze mogu delovati kao zanimljiv spoj suprotnosti. Ovan je energičan, direktan i spontan, dok je Rak emotivan, brižan i veoma osetljiv.

Međutim, problemi nastaju jer ova dva znaka potpuno drugačije reaguju na konflikte. Ovan često govori impulsivno i bez zadrške, dok Rak svaku reč doživljava lično i povlači se kada je povređen.

Vremenom Ovan počinje da misli da je Rak previše osetljiv, dok Rak Ovna doživljava kao hladnog i sebičnog partnera.

Devica i Strelac

Različiti pogledi na život. Devicu i Strelca često privuče upravo njihova različitost. Devica voli red, sigurnost i planiranje, dok Strelac uživa u slobodi, promenama i spontanosti.

Kada početna zaljubljenost prođe, razlike postaju sve vidljivije. Devica želi stabilan odnos i pouzdanost, dok Strelac teško podnosi rutinu i ograničenja.

Zbog toga Devica često oseća nesigurnost, a Strelac pritisak i konstantnu kritiku.

Lav i Škorpija

Jaka strast, ali i velika borba. Lav i Škorpija važe za jedan od najintenzivnijih horoskopskih parova. Privlačnost među njima može biti ogromna, ali isto tako i sukobi.

Lav voli pažnju, divljenje i priznanje, dok Škorpija traži potpunu emotivnu povezanost i kontrolu u vezi. Kada dođe do ozbiljnijih problema, često nastaje borba ega i dominacije.

Lav teško podnosi ljubomoru i emocionalne igre, dok Škorpija Lava može doživeti kao previše usmerenog na sebe.

Blizanci i Jarac

Potpuno različiti karakteri. Blizanci i Jarac veoma teško pronalaze zajednički ritam u vezi. Blizanci vole promene, druženje i spontanost, dok je Jarac ozbiljan, odgovoran i fokusiran na stabilnost.

Iako ih na početku može privući međusobna različitost, vremenom razlike postaju problem. Jarac Blizance vidi kao neozbiljne i nepouzdane, dok Blizanci Jarca smatraju previše hladnim i rigidnim.

Astrolozi navode da upravo zbog različitih pogleda na život često dolazi do udaljavanja i osećaja da partneri ne razumeju jedno drugo.

Video: