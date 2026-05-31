Reči su moćno oruđe koje utiče na našu svest, što su pokazala brojna psihološka istraživanja. Da bismo privukli pozitivne stvari u svoj život, moramo da pazimo šta govorimo i da iz svog rečnika isključimo reči koje prizivaju negativne događaje.

Jedna od reči za koju se veruje da uništava pozitivnu energiju i krade sreću jeste reč „nikad“. Evo na koji način ova reč može da vam upropasti život:

1. Reč „nikad” simbolizuje nemogućnost delovanja. Izgovarajući tu reč, blokirate sopstveni razvoj, napredak i sreću.

2. Zbog reči „nikad” sudbonosni susret se možda neće desiti. Ako kažete „Nikada neću upoznati pravog muškarca za sebe”, reč “nikad“ može biti usmerena protiv vas koji je izgovarate. Zato u vezi sa novcem, karijerom i poslom, ne govorite: „Nikada se neću obogatiti“, „Nikada neću dobiti bolje radno mesto“ ili „Nikada neću moći da pokrenem sopstveni biznis“.

3. Kada koristite reč „nikad“, šaljete poruku na akciju. Kada kažete: „Nikad neću upasti u nevolju“, može se desiti suprotno. Da baš time prizovete nevolju i mnogo loših stvari u svoj život.

Umesto reči „nikad“, govorite sebi pozitivne afirmacije: „Imam sve što poželim“, „Mogu da privučem partnera kakav mi treba“, „Voljen/a sam“… Veruje se da se na taj način aktivira zakon privlačenja.

