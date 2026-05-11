Brakorazvodne parnice uglavnom uključuju podelu imovine, novca i starateljstva nad decom, ali u modernom dobu sve češće se dele i digitalne pretplate. Upravo to se dogodilo 33-godišnjoj Lejdan Ričardson tokom razvoda.

Kada je sudija pitao šta želi da dobije nakon razvoda, njen odgovor bio je delom ozbiljan, a delom šaljiv. Zatražila je automobil, psa i trajni pristup Netfliks nalogu bivšeg supruga.

Nije očekivala da će sudija prihvatiti

Ono što je počelo kao opušten trenutak u sudnici ubrzo je postalo deo zvaničnog sporazuma o razvodu. U dokumentaciji je navedeno da Lejdan Ričardson zadržava pristup Netfliks nalogu na neodređeno vreme.

„Sudija me direktno pitao šta želim od razvoda. Rekla sam da želim samo automobil, psa i njegovu Netfliks lozinku“, ispričala je.

Kako kaže, bila je potpuno iznenađena kada je videla da je taj zahtev zaista ubačen u pravni dokument. Dogovor i danas važi, a njen profil na Netfliksu ostao je netaknut.

„Nisam želela da budem zlobna niti osvetoljubiva. To je bila samo mala stvar posle jednog veoma teškog perioda“, objasnila je.

Stručnjaci upozoravaju na problem modernih razvoda

Advokati za porodično pravo ističu da ovakvi zahtevi postaju sve češći jer se danas, osim klasične imovine, dele i digitalne usluge poput striming platformi, telefonskih paketa i zajedničkih naloga.

Ketrin Miler, osnivačica advokatske kancelarije „Miler Lou Grup“, smatra da ovakvi zahtevi pokazuju koliko razvod može doneti finansijsku nesigurnost i emotivnu vezanost.

„Kada se zajednički život završi, nestaju i finansijske pogodnosti koje su partneri imali. Ljudi ponekad pokušavaju da zadrže deo te sigurnosti kroz zajedničke pretplate ili naloge“, rekla je ona.

