Napravite savršeno praseće pečenje kod kuće. Dodajte jedan sastojak i dobićete hrskavu koricu i sočno meso kao iz pečenjare. Tajna hrskave korice i sočnog mesa krije se u malim trikovima i jednom posebnom sastojku – sirćetu.

Priprema mesa za pečenje

Komad prasetine (oko 3 kg) operite i dobro osušite papirnim ubrusom. Nožem zasecite kožu u dva smera samo do masnoće da dobijete kockice. Ovo će omogućiti da se pečenje lakše seče i da korica bude savršeno hrskava. Dobro utrljajte so sa svih strana i stavite meso u tepsiju sa malo ulja, da koža bude okrenuta gore.

Premažite kožu sirćetom jer kiselina razgrađuje masnoću i stvara hrskavu koricu, a ukus sirćeta neće biti primetan kada pečenje bude gotovo. Sipajte u tepsiju 2 šolje hladne vode da prekrije dno i stavite u rernu zagrejanu na 250°C.

Pečenje i zalivanje pivom

Nakon stavljanja mesa u rernu, smanjite temperaturu na 160°C i pecite oko 5 sati. Na svakih sat vremena okrenite meso i prelijte ga pivom. Sat vremena pred kraj pečenja, prelijte meso ponovo sirćetom za dodatnu hrskavost. Ako korica još nije dovoljno rumena, kratko pojačajte temperaturu rerne pred kraj. Gotovo pečenje ostavite da odstoji oko 1 sat pre sečenja, tako će meso zadržati sočnost.

Video: