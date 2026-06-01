Veze se ne raspadaju zbog jedne velike svađe, već zbog sitnih obrazaca ponašanja koji se vremenom ponavljaju. Upravo na to upozorava psiholog i terapeut Džefri Bernstin, koji tvrdi da jedno pitanje može ozbiljno da naruši čak i stabilan odnos u kojem su partneri vrlo bliski.

Kako je objasnio, pitanje „Jesi ljut/a na mene?“ često deluje bezazleno, ali iza njega se uglavnom kriju nesigurnost, anksioznost i stalna potreba za potvrdom ljubavi i pažnje.

Bernstin navodi primer iz terapije sa parovima u kojem je jedna žena neprestano tražila potvrdu da je sve u redu između nje i partnera, dok je njemu to vremenom dosadilo i emocionalno ga iscrpelo. Takva dinamika, kako kaže psiholog, može stvoriti začarani krug u vezi.

„Jedan partner postaje sve osetljiviji na poruke, ton glasa i ponašanje druge osobe, dok se drugi oseća kao da je pod stalnim pritiskom i nadzorom“, objašnjava psiholog.

Dodaje da koreni ovakvog ponašanja često potiču iz detinjstva, posebno kod ljudi koji su odrastali u napetom ili emocionalno nestabilnom okruženju. Zbog toga kasnije u odnosima razvijaju potrebu da stalno proveravaju da li su voljeni, prihvaćeni i sigurni.

Psiholog za „Psychology Today“ objašnjava da se zdrava veza ne zasniva se na stalnom uveravanju, već na poverenju, sigurnosti i emocionalnoj stabilnosti.

