Ćevapi i pljeskavice su nezaobilazan deo svakog roštilja, posebno tokom 1. maja. Ali mnogi se susreću sa istim problemom – meso tokom pečenja postane suvo, žilavo ili pusti previše vode.

Postoji jednostavan trik koji koriste iskusni roštilj majstori kako bi meso bilo savršeno svaki put.

Tajni sastojak za savršen roštilj

Ključ je u jednom sastojku koji gotovo svi imaju u kuhinji – soda bikarbona. Kada se doda u mleveno meso, ona pomaže da:

· meso ostane mekano i sočno

· ćevapi i pljeskavice ne budu žilavi

· smanji se ispuštanje vode tokom pečenja

· roštilj bude brže gotov.

Kako se pravilno koristi

Za najbolje rezultate, pridržavajte se ovog odnosa:

· 1 kg mlevenog mesa

· 1 kašičica sode bikarbone.

Sodu pomešajte zajedno sa začinima – so, biber, sitno seckan crni luk, začini po želji. Sve dobro izmešajte i ostavite kratko da odstoji kako bi se sastojci povezali.

Zašto ovaj trik deluje

Soda bikarbona utiče na strukturu mesa, zadržava vlagu i sprečava prekomerno stezanje proteina tokom pečenja. Rezultat su mekši i sočniji ćevapi i pljeskavice sa punijim ukusom.

Ne preterujte sa količinom. Previše sode može promeniti ukus mesa. Takođe, meso nemojte previše pritiskati tokom pečenja, kako bi zadržalo sokove.