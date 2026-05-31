Na društvenim mrežama poslednjih meseci vodi se velika rasprava oko jednog naizgled jednostavnog pitanja – da li je odlazak na kafu dobar izbor za prvi dejt ili ozbiljan „red flag“?

Dok jedni tvrde da poziv na kafu pokazuje manjak truda i zainteresovanosti i da je crvena zastavica već na početku, drugi smatraju da je to najbolji i najopušteniji način da se dvoje ljudi upozna bez velikog pritiska.

Zašto mnogi vole da idu na kafu na prvom sastanku?

Kada neko predloži da se „nađete na kafi“, to ne mora nužno da znači kako želi da uloži manje truda u vaš odnos. Kafa za prvi dejt već dugo važi kao praktičan i jednostavan način upoznavanja, jer ne zahteva mnogo planiranja, manje je formalna, pa omogućava da se osobe lakše opuste i upoznaju i razgovaraju.

Takvi sastanci obično traju kraće, organizuju se tokom dana i mnogima deluju sigurnije i opuštenije, posebno kada se ljudi prvi put vide uživo. Ako hemija ne postoji, oboje mogu lako da završe susret bez neprijatnosti i žaljenja što su izgubili vreme ili uzalud potrošili novac. Ako "kliknete" odmah, vaš izlazak može da se nastavi i da zajedno smislite drugi deo - da odete u šetnju, bioskop, na večeru...

Zašto neki smatraju da je kafa „red flag“?

Međutim, nekim ljudima upravo ta ležernost smeta. Smatraju da odlazak na kafu ne pokazuje dovoljno interesovanja i da osoba koja vas na prvi sastanak vodi samo na kafu ili piće možda nije spremna da uloži više truda i energije u vaš odnos.

Pojedini korisnici društvenih mreža tvrde da prvi dejt treba da pokaže trud, planiranje i želju da se druga osoba bolje upozna i da se na nju ostavi dobar utisak, pa odlazak samo na kafu vide kao minimum truda.

Šta kažu psiholozi?

Psiholozi upozoravaju da ne treba donositi zaključke samo na osnovu vrste prvog ljubavnog sastanka. Neko može predložiti kafu jer je stidljiv, oprezan ili jednostavno želi prvo normalan razgovor bez pritiska.

Isto tako, ni odlazak na večeru ili u bioskop, pozorište ne znači automatski da će osoba kasnije biti pažljiva i posvećena partneru.

Najvažnije je, kažu psiholozi, da način upoznavanja odgovara vašoj ličnosti i očekivanjima. Ako vam prija opušten razgovor uz kafu, onda to predložite i nema razloga da to doživljavate kao problem. Ako ipak očekujete više truda i romantike od samog početka, sasvim je u redu da to jasno pokažete osobi sa kojim treba da se vidite.

Na kraju, prvi dejt, bilo da je kafa, večera ili nešto treće, ne govori baš sve o nekoj osobi. Prvi izlazak samo pokazuje da li postoji obostrana želja da se upoznavanje nastavi i da li među vama postoji hemija da biste uložili trud u drugi susret i razvoj odnosa.

Kojoj grupi vi pripadate? Kafa na prvom dejtu - da ili ne?

