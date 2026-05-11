Život u inostranstvu, obeležen teškim radom i borbom za bolju budućnost porodice, često krije potresne priče o izdaji i iskorišćavanju. Dok jedan partner podnosi žrtvu radeći najteže poslove, drugi neretko koristi stečenu finansijsku slobodu za paralelne živote, ostavljajući iza sebe emocionalnu i materijalnu pustoš. Upravo se u takvoj situaciji našao muškarac iz Dortmunda, čija je objava na društvenim mrežama ogolila surovu stvarnost dela iseljeničke zajednice.

„Treba mi pomoć… Žena i ja smo došli u Dortmund pre tri godine i sad sam slučajno preko njenog starog telefona video da već mesecima šalje novac nekom liku u Tuzlu. Ja radim noćne smene u DHL-u za 2300 evra, a ona govori da nema za vrtić koji sada traži još 480 evra mesečno. Najgore je što mi je juče rekla da ide ‘kod drugarice’, a završila je u Beogradu. Imamo dete od četiri godine i stan od 1250 evra koji jedva plaćam. Sada traži razvod i pola svega, iako sam ja podigao kredit. Da li biste vi ostali s takvom osobom zbog deteta ili biste sve presekli odmah?”, napisao je autor, tražeći savet u trenutku potpune životne neizvesnosti.

Reakcije javnosti bile su brze i nemilosrdne, a većina komentatora nije skrivala ogorčenje postupcima supruge. Zajednica mu je jednoglasno poručila da u braku zasnovanom na lažima nema budućnosti i da je ostanak u takvom odnosu štetan i za njega i za dete. Mnogi su istakli da je finansijska eksploatacija, dok on radi noćne smene, vrhunac bezobzirnosti koji zaslužuje hitan i definitivan prekid.

„Pola imovine znači i pola duga“

Saveti su se nizali od praktičnih i pravnih, do oštrih osuda ponašanja supruge. Jedan korisnik je ukazao na pravednu podelu tereta: „Ako traži polovinu svega, onda joj prebaci i pola kredita!“ Drugi su se fokusirali na očuvanje očevog dostojanstva i mentalnog zdravlja deteta: „Zbog deteta treba ostati dobar roditelj, ali ne smeš trpeti laži i poniženja. Bez poverenja nema ni braka, a detetu ne treba takva porodica, već stabilnost“.

Mnogi iseljenici upozorili su autora na opasnosti nemačkog pravosuđa i alimentacije, savetujući mu da razvod pokuša da reši van Nemačke ako je ikako moguće. „Beži odmah iz Nemačke jer ćeš se, ako se tamo razvedeš, godinama naplaćati. Najbolje je da razvod pokreneš u matičnoj državi“, napisao je jedan od upućenijih komentatora. Drugi su, pak, predložili još drastičniji korak: „Obavezno uradi DNK test. Onaj ko se ovako ponaša i šalje novac drugome dok dete nema za vrtić, ne zaslužuje ni sekund tvog vremena. Bolje je biti sam nego bankomat za tuđe ljubavnike“.

Komentari su se uglavnom sveli na poruku da se od „ljudskog potkožnog svraba“, kako su neki nazvali nevernu suprugu, treba udaljiti što pre. „Ostati s osobom koja te laže da ide kod drugarice, a završi u Beogradu s drugim, dok ti lomiš leđa u DHL-u, nema nikakvog smisla. Preseci to odmah, spasi ono što se može spasiti i posveti se detetu jer ona očigledno misli samo na sebe“, poručila je zajednica, ističući da se dostojanstvo i mir ne mogu kupiti nikakvim evrima.