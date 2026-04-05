Pasulj je jedno od omiljenih jela na srpskoj trpezi, ali mnoge domaćice izbegavaju da ga pripremaju jer zahteva dugo kuvanje. Ipak, postoji jednostavan način da pasulj skuvate za manje od sat vremena, bez gubitka ukusa i kvaliteta.

Kako skuvati pasulj brže

Iskusne domaćice koriste male trikove za kuvanje koji značajno skraćuju vreme pripreme pasulja. Uz samo jedan dodatak, vaš pasulj može biti mekan, ukusan i spreman za svega 45 minuta.

Postoje dva efikasna načina za brzo kuvanje pasulja, a oba daju odlične rezultate. Možete izabrati onaj koji vam više odgovara ili koji trenutno imate u kući.

Tajna brzog omekšavanja

Jedan od najpoznatijih trikova za ubrzano kuvanje pasulja jeste dodavanje sode bikarbone. U prvu vodu u kojoj kuvate pasulj dodajte jednu kašičicu sode bikarbone. Ostavite da se kuva oko 15 minuta, a zatim prospite tu vodu i nastavite kuvanje u čistoj vodi.

Dodajte malo ulja i dobro promešajte kako bi se ravnomerno rasporedilo. Ovaj postupak ne samo da skraćuje vreme kuvanja, već pomaže i da se smanji nadimanje koje pasulj često izaziva, a ukus je savršen.

Tradicionalni trik

Manje poznat, ali veoma efikasan način za brzu pripremu pasulja uključuje dodatak rakije. Sipajte četiri dela vode i jedan deo pasulja (na primer, 1 kg pasulja na 4 litra vode). Odmah dodajte oko 50 ml rakije i stavite da provri. Nakon toga smanjite temperaturu i ostavite da se krčka oko 45–50 minuta. Na ovaj način pasulj će brzo omekšati, a ukus će ostati bogat i pun.

Video: