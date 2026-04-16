Ako tražite brz i ukusan doručak ili veečru bez mnogo muke, prženice iz rerne su pravo rešenje. Umesto stajanja pored šporeta i prženja na ulju, ovaj recept vam omogućava da uz minimalan trud dobijete mekane i sočne prženice. Savršene su kada želite nešto jednostavno, od sastojaka koje već imate u kući.

PRŽENICE IZ RERNE

Sastojci:

2 jaja

200 ml jogurta

stari hleb

Priprema:

Za savršen doručak, umutiti jaja, dodati jogurt, malo posoliti, dodati 3 kašike ulja. Kriške hleba umočiti u pripremljenu smesu sa jedne i druge strane. Ređati u pleh na pek papir i peći na 220 stepeni oko pola sata. Gotove prženice jesti po želji sa pavlakom, sirom, suhomesnatim proizvodima.

