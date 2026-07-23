Svakog leta ponavlja se ista rasprava: da li su japanke loše za zdravlje stopala i treba li ih zbog toga izbegavati?

Podijatar Pol Langer, koji o toj temi piše za The Washington Post, kaže da odgovor nije tako jednostavan kako se često prikazuje.

Japanke prati loš glas, možda i najgori među svim vrstama obuće. Mediji ih redovno opisuju kao pretnju zdravlju stopala, povezujući ih s akutnim povredama poput uganuća, ali i s hroničnim tegobama kao što je plantarni fasciitis. Često se spominju i tvrdnje da mogu pridoneti nastanku čekićastih prstiju i čukljeva.

Sezonski porast bolova

Langer navodi da u svojoj klinici u Minesoti iz godine u godinu primećuje isti obrazac. Najmanje pacijenata ima krajem zime, dok s dolaskom proleća i leta njihov broj raste. To se poklapa s početkom sezone nošenja japanki, pa je lako zaključiti da upravo ta obuća uzrokuje bolove u stopalima. No, prema njegovu mišljenju, stvarna je slika složenija.

Tokom zime stopala su uglavnom u čvršćoj obući, a ljudi se često manje kreću. Zbog toga mišići stopala mogu oslabiti i izgubiti deo izdržljivosti. Kada s toplijim vremenom postanemo aktivniji i počnemo nositi obuću koja pruža manje potpore, stopala mogu postati bolna jer se tek prilagođavaju novim opterećenjima. Langer smatra da je upravo smanjena spremnost stopala, a ne nužno sama vrsta obuće, često pravi uzrok bola.

Šta kažu istraživanja?

Istina je da u japankama postoji veći rizik od pada, ali to se odnosi na svu obuću koja nije čvrsto pričvršćena uz stopalo. U tu grupu ulaze i natikače, klompe, štikle te cipele neodgovarajuće veličine.

S druge strane, Langer ističe da istraživanja ne pokazuju kako japanke kod osoba sa zdravim stopalima uzrokuju bolove u peti ili deformacije prstiju češće od druge obuće. Tegobe poput bola u peti, čekićastih prstiju i čukljeva javljaju se u opštoj populaciji nezavisno od nošenja japanki, a na njihov razvoj utiče više faktora, od genetike i životnih navika do biomehaničkih neravnoteža.

Kada je potreban oprez?

Langer upozorava da japanke ipak nisu dobar izbor za sve. Osobe koje imaju problema s ravnotežom, osteoartritis, reumatoidni artritis, dijabetes, oticanje nogu, perifernu neuropatiju, vaskularne ili neurodegenerativne bolesti, nepravilan hod ili su imale operacije na nogama trebale bi ih izbegavati.

Ista se preporuka odnosi i na drugu obuću koja nije čvrsto pričvršćena oko stopala i pete. Kod osoba s navedenim stanjima obuća bez dovoljno potpore može povećati rizik od padova i pogoršati postojeće tegobe. Langer takođe napominje da su japanke, čak i za zdrave osobe, namenjene pre svega hodanju po ravnim i suvim površinama.

Umerenost je presudna

Svaka obuća utiče na stopala, a ti uticaji mogu biti i korisni i štetni. Zbog toga zdrave osobe ne moraju u potpunosti izbegavati japanke. Ključ je u umerenosti, raznolikosti i postupnom privikavanju stopala na različite vrste obuće.

Langer upoređuje japanke sa suncem: preterano izlaganje može biti štetno, ali umerena količina može imati svoje koristi. Za većinu ljudi najbolja je strategija imati više pari udobne obuće za različite situacije, a u takvoj kolekciji može biti mesta i za japanke.

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