Ako ste poslednjih meseci gledali fotografije poznatih žena i zapitali se zašto njihove torbe odjednom izgledaju nekako duže, uže i elegantnije, odgovor je jednostavan – stigao je novi veliki modni trend.

Zove se east-west torba, a prepoznaćete je po izduženom, horizontalnom obliku. Podseća pomalo na čuvenu baguette torbu, samo je modernija, ozbiljnija i, što je ženama možda još važnije, uglavnom praktičnija.

Jedan od modela koji je posebno privukao pažnju jeste Prada Bonnie. Modni magazini već je izdvajaju kao jednu od torbi koje bi mogle da obeleže jesen 2026, a u različitim varijantama ponele su je i Bela Hadid, Selena Gomez i Sara Pidžon.

Postoji, međutim, jedna sitnica koja će mnogima brzo pokvariti raspoloženje, cena.

Moderna jeste, ali cena boli

Na zvaničnom sajtu Prade cene Bonnie modela ozbiljno zalaze u kategoriju luksuza.

Mala kožna torba košta oko 2.400 evra, srednja oko 2.650 evra, velika oko 2.850, dok pojedini ekstra veliki modeli dostižu cenu od 2.980 evra, pa i više, zavisno od materijala.

Dakle, za jednu torbu praktično treba izdvojiti nekoliko prosečnih plata.

Ali dobra vest je da ne morate da kupite Pradu da biste nosili trend.

Sličan oblik kod nas može da se nađe za manje od 5.000 dinara

Kod ovakvih trendova najvažnije je prepoznati siluetu, a ne juriti logo. Upravo se izdužene torbe sličnog east-west oblika već pojavljuju u mnogo pristupačnijim prodavnicama.

Na primer, Zaraima izduženu kožnu torbu dimenzija 13 x 28 x 8 centimetara. Redovna cena bila joj je 15.990 dinara, dok je trenutno navedena snižena cena od 4.990 dinara. Model je, doduše, u trenutku provere označen kao nedostupan, ali lepo pokazuje koliko sličan trend može da košta u high-street varijanti.

Drugim rečima – skoro 3.000 evra ili manje od 5.000 dinara? Ako vam je važan prvenstveno moderan oblik, računica je prilično jasna.

Zašto su žene poludele za ovim torbama?

East-west torba ima jednu veliku prednost: izgleda kao da ste se ozbiljno potrudili oko stajlinga, čak i kada ste samo obukli farmerke i običnu majicu.

Dugačka je i relativno plitka, lepo stoji ispod ruke i nema prenaglašen oblik koji će za nekoliko meseci delovati zastarelo.

Uz poslovno odelo izgleda elegantno, uz farmerke moderno, a uz haljinu može da zameni klasičnu malu torbu.

Upravo tu leži razlog zbog kojeg se ovaj oblik tako brzo proširio sa modnih pista na ulice.

Bela Hadid već je nosi

Posebnu pažnju model je dobio zahvaljujući Beli Hadid, koja je viđena sa Prada Bonnie torbom uz farmerke niskog struka i upečatljiv top. Harper's Bazaar navodi da se Bonnie već pojavila i u stajlinzima Selene Gomez i Sare Pidžon.

Prada je pritom napravila veliki broj verzija od kože i antilopa do lana, teksasa i somota, u veličinama od malih do ogromnih torbi.

Kako da pronađete svoju jeftiniju verziju?

Ne tražite nužno naziv „east-west“. Kada uđete u prodavnicu, gledajte oblik.

Torba treba da bude primetno šira nego što je visoka, izdužena, sa relativno čistim linijama. Ako želite da je nosite duže od jedne sezone, crna, čokoladnobraon, bordo ili boja konjaka biće zahvalnije od modela sa mnogo ukrasa.

I tu je možda najbolji deo ovog trenda: ne morate da potrošite malo bogatstvo da biste izgledali kao da pratite modu.

Jer torba od skoro 3.000 evra svakako jeste luksuz. Ali njen oblik, srećom, nije rezervisan samo za žene sa nekoliko hiljada evra viška na računu.