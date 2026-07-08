Dok se Evropa priprema za novi toplotni talas, stručnjaci upozoravaju da mnogi prave iste greške kada koriste kremu za sunčanje. Iako većina prilikom kupovine gleda samo zaštitni faktor (SPF), retko ko obraća pažnju na oznaku koja je podjednako važna za zaštitu kože.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) izdvojila je pet najčešćih grešaka koje ljudi prave i objasnila kako pravilno koristiti kremu za sunčanje.

Kremu nanosite prerano ili prekasno

Jedna od najčešćih grešaka jeste vreme nanošenja.

Stručnjaci preporučuju da kremu nanesete dva puta pre izlaska na sunce - prvi put oko 30 minuta pre izlaska iz kuće, a drugi put neposredno pre nego što izađete. Tako ćete ravnomernije prekriti kožu i obezbediti bolju zaštitu.

Preporučuje se krema sa SPF 30 ili višim za zaštitu od UVB zraka, ali i oznakom četiri ili pet zvezdica koja ukazuje na visok nivo zaštite od UVA zraka.

Voda skida zaštitu, čak i kada piše da je krema vodootporna

Mnogi misle da posle kupanja nema potrebe ponovo da nanose kremu, naročito ako na ambalaži piše da je vodootporna.

To je velika greška.

Voda i dalje ispira zaštitni sloj, a dodatni problem je što osećaj rashlađivanja može da vas zavara i učini da ne primetite koliko sunce zapravo prži. Površina vode dodatno odbija UV zrake, pa je izloženost još veća.

Zato stručnjaci savetuju da kremu ponovo nanesete posle svakog kupanja, brisanja peškirom ili jačeg znojenja.

Obnavljajte zaštitu na svaka dva sata

Bez obzira na to koju kremu koristite, zaštitu treba obnavljati redovno.

Preporuka je da kremu ponovo nanosite na svaka dva sata, jer sunce postepeno uklanja zaštitni sloj sa kože.

Ne koristite kremu kojoj je istekao rok

Mnogi svake godine iz ormarića izvuku prošlogodišnju kremu, ne gledajući rok trajanja.

Stručnjaci upozoravaju da krema kojoj je istekao rok više ne pruža pouzdanu zaštitu od UV zračenja.

Ako niste sigurni koliko dugo traje nakon otvaranja, pogledajte simbol otvorene kutijice sa brojem i slovom M.

Šta znači oznaka "M" na kremi?

Ovo je oznaka koju mnogi potpuno ignorišu.

Broj pored slova M pokazuje koliko meseci krema ostaje efikasna nakon otvaranja. Na primer, oznaka 12M znači da proizvod treba potrošiti u roku od 12 meseci od prvog otvaranja.

Posle tog perioda zaštita više nije pouzdana, čak i ako u tubi ima još dosta kreme.

Krema nije dovoljna

NHS podseća da krema za sunčanje nije jedina zaštita.

Kada je UV zračenje najjače, najbolje je boraviti u hladu, nositi laganu odeću dugih rukava, šešir sa širokim obodom koji štiti lice, vrat i uši, kao i kvalitetne naočare za sunce.

Stručnjaci podsećaju da nijedna krema ne može u potpunosti da zaštiti kožu ako se satima izlažete jakom suncu bez dodatne zaštite.