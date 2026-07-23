Onkolozi svakodnevno vide kako ishrana i životne navike oblikuju rizik od oboljenja, što se odražava i na njihove jelovnike. Dr. Nejtan Hendli, direktor Programa za integrativni oporavak od raka na institutu Markus, ističe da ishrana ima važnu ulogu u prevenciji. Prema njegovim rečima, iako sama ishrana uzrokuje oko četiri odsto slučajeva raka u SAD-u, ona je usko povezana s drugim ključnim faktorima rizika poput telesne težine, konzumacije alkohola i neaktivnosti.

Ishrana je celina, a ne pojedinačni obrok

Tri onkologa s kojima je Parade razgovarao o vezi ishrane i raka potvrdila su da je ona bitna za prevenciju, ali su istovremeno naglasili da je u redu i dalje jesti hranu koju volite, čak i ako nema veliku nutritivnu vrednost.

"Umesto da se brinu o jednoj namirnici ili jednom obroku, podstičem ljude da se fokusiraju na zdrave obrasce ishrane koje mogu dugoročno održati", kaže dr. Sudarsan Vishnu Kollimuttathuillam, onkolog u bolnici City of Hope u Kaliforniji. Hrana, na kraju krajeva, nije samo izvor nutrijenata, već i komfor, radost i prilika za druženje, a sve to takođe pridonosi opštem blagostanju i prevenciji bolesti.

Jedna vrsta hrane koju preskaču

Kada su u restoranu, postoji jedna vrsta hrane koju sva tri onkologa gotovo uvek preskaču: pržena hrana. Objašnjavaju da takva hrana povećava rizik od raka na nekoliko načina. "Istraživanja pokazuju da je redovna konzumacija duboko pržene hrane povezana s većim rizikom od nekoliko vrsta raka", kaže dr. Kollimuttathuillam.

Napominje da se prženjem hrana izlaže vrlo visokim temperaturama, što može stvoriti spojeve poput akrilamida, čiju potencijalnu ulogu u razvoju raka naučnici još proučavaju.

Dr. Hendli pojašnjava da priprema mesa na vrlo visokoj temperaturi, poput prženja ili pečenja na žaru do zagorevanja, stvara spojeve koji se nazivaju heterociklički aromatski amini (HCA) i policiklički aromatski ugljeni vodonici (PAH).

Ti spojevi oštećuju DNK i u studijama na životinjama pokazalo se da uzrokuju rak. Ponovna upotreba ulja na visokim temperaturama, dodaje, stvara još više takvih spojeva. Drugi problem je što redovna konzumacija pržene hrane pridonosi gojaznosti, koja je poznati faktor rizika.

"Postoje čvrsti dokazi da gojaznost povećava rizik od mnogih vrsta raka. Verujem da je to jedan od glavnih razloga zašto vidimo veći broj slučajeva raka u mnogim starosnim grupama, posebno kod mlađih od 40 godina. Gojaznost dovodi telo u stanje hronične upale, što uzrokuje oslobađanje upalnih markera koji abnormalnim ćelijama daju bolju priliku za preživljavanje i rast", kaže dr. Keson.

Video: