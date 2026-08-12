Menstruacija na odmoru ume baš da pokvari planove. Umesto da razmišljate samo o moru, suncu i kupanju, tu je večita briga, da li će nešto procuriti, kada promeniti tampon, poneti rezervni kupaći ili možda ipak preskočiti ulazak u vodu.

Međutim, poslednjih godina sve popularniji postaju menstrualni kupaći kostimi, napravljeni tako da žene mogu da se kupaju i tokom ciklusa. Jedan takav odlučila je da isproba i jedna Srpkinja, a pronašla ga je na Temuu nakon što joj se pojavila reklama na internetu.

„Kada sam vas pre mesec dana pitala jeste li nekada ovako nešto koristile, izašla mi je reklama sa Temua i ja naručim dva komada“, ispričala je u videu.

Platila ga samo 500 dinara

Posebno ju je privukla cena. Jedan kupaći koštao ju je svega 500 dinara, odnosno oko 4,3 evra, pa je naručila dva i odlučila da proveri da li za tako malo novca zaista može da dobije kupaći koji neće procuriti.

Pravi test usledio je na plaži.

„E pa ljudi, došao je i taj dan da se isproba menstrualni kupaći sa Temua. Danas proveravamo radi li posao“, najavila je.

Kupaći je nosila tokom boravka na plaži, a sa njim je ušla i u vodu. Posle otprilike četiri i po sata odlučila je da proveri rezultat.

Sela u mokrom kupaćem na peškir i proverila šta se dogodilo

Kako bi videla da li je kupaći izdržao test, sela je u njemu na peškir. Prema onome što je pokazala na snimku, na peškiru nije bilo vidljivih tragova curenja.

Njeno iskustvo privuklo je pažnju upravo zato što menstrualni kupaći kostimi postaju sve češća alternativa ženama koje ne žele da im ciklus pokvari kupanje i letovanje.

Ipak, ono što je odgovaralo njoj ne mora nužno odgovarati svakoj ženi. Koliko će menstrualni kupaći biti efikasan zavisi od jačine krvarenja, moći upijanja konkretnog modela, pravilne veličine i vremena tokom kojeg se nosi.

Zato je pametno novi menstrualni kupaći prvo isprobati kod kuće ili u sigurnijim uslovima, a tek onda se potpuno osloniti na njega tokom celog dana na plaži.