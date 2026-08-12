Kada legnete sa mokrom kosom, tokom noći vlasište dolazi u kontakt sa jastukom, a trenje može dodatno uticati na koren kose. Zbog toga kosa ujutru može izgledati masnije, slepljeno i bez volumena. Kod tanke kose ovaj efekat može biti još izraženiji.

Jutarnje pranje može biti bolje rešenje

Ako vam se kosa brzo masti i teško zadržava oblik, jutarnje pranje može pomoći da duže ostane sveža, lepršava i uredna. Sveže oprana kosa često tokom dana izgleda voluminoznije i bolje nego kosa oprana prethodne večeri.

Ukoliko ipak više volite da kosu perete uveče, važno je da je pre spavanja potpuno osušite. Međutim, ako želite da tokom dana postignete što više svežine i volumena, jutarnje pranje može napraviti primetnu razliku.

Večernje pranje kose i problem mokre kose tokom noći

Večernje pranje kose mnogima olakšava jutarnju rutinu, a ujedno uklanja znoj, prašinu i ostatke proizvoda za stilizovanje. Gustoj, suvoj i kovrdžavoj kosi večernje pranje često može više odgovarati, jer tokom noći ima dovoljno vremena da se osuši i prirodno oblikuje.

Ipak, problem može nastati ako legnete sa mokrom kosom. Vlažna vlas je osetljivija i podložnija lomljenju, dok mokro vlasište može izazvati osećaj nelagodnosti. Ako kosu perete uveče, potrudite se da pre spavanja potpuno osušite barem koren.

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Koliko često treba prati kosu?

Ne postoji univerzalno pravilo koje odgovara svima. Tanka i masnija kosa obično zahteva češće pranje, dok gušća, suvlja i kovrdžava kosa može ostati sveža nekoliko dana. Najbolje je da učestalost pranja prilagodite stanju svoje kose, a ne unapred određenom rasporedu.

Koji termin je najbolji?

Kod tanke kose jutarnje pranje može pomoći da se volumen zadrži tokom dana.

Gustoj, suvoj i kovrdžavoj kosi večernje pranje može više odgovarati jer joj ostavlja dovoljno vremena da se osuši i oblikuje.

Ako ste ujutru u žurbi, kosu možete oprati uveče, ali je važno da pre spavanja dobro osušite koren.

Na kraju, nije najvažnije u koje doba dana perete kosu, već šta radite nakon pranja. Način sušenja, proizvodi koje koristite i navika da spavate sa mokrom kosom mogu imati veći uticaj na izgled i stanje kose nego sam termin pranja.

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