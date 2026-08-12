Kada legnete sa mokrom kosom, tokom noći vlasište dolazi u kontakt sa jastukom, a trenje može dodatno uticati na koren kose. Zbog toga kosa ujutru može izgledati masnije, slepljeno i bez volumena. Kod tanke kose ovaj efekat može biti još izraženiji.

Jutarnje pranje može biti bolje rešenje

Ako vam se kosa brzo masti i teško zadržava oblik, jutarnje pranje može pomoći da duže ostane sveža, lepršava i uredna. Sveže oprana kosa često tokom dana izgleda voluminoznije i bolje nego kosa oprana prethodne večeri.

Ukoliko ipak više volite da kosu perete uveče, važno je da je pre spavanja potpuno osušite. Međutim, ako želite da tokom dana postignete što više svežine i volumena, jutarnje pranje može napraviti primetnu razliku.

Večernje pranje kose i problem mokre kose tokom noći

Večernje pranje kose mnogima olakšava jutarnju rutinu, a ujedno uklanja znoj, prašinu i ostatke proizvoda za stilizovanje. Gustoj, suvoj i kovrdžavoj kosi večernje pranje često može više odgovarati, jer tokom noći ima dovoljno vremena da se osuši i prirodno oblikuje.