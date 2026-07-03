Da li vam se dešava da ujutru izađete iz kuće u sakou, a već oko podne poželite da ste obukli majicu bez rukava? Ovo leto kao da ne može da se odluči kakvo želi da bude. Jedan dan je pakleno vruće, sledeći već tražimo nešto sa dugim rukavima.

Baš zato postoji jedan komad garderobe koji se ovih dana pokazao kao pravi spas. Nije ni jakna, ni duks, a nije ni obična majica. Reč je o tankoj majici dugih rukava, odnosno longslivu, koji se ovog leta vratio na velika vrata.

I ono što je možda najlepše, odlično stoji ženama svih godina.

Nije više samo "majica za ispod"

Sećate se vremena kada smo longsliv nosili samo ispod džempera ili jakne? Danas je potpuno druga priča.

Sada je to glavni komad kombinacije. Nose ga poznate glumice, manekenke i modne influenserke, ali ono što je još važnije, lako može da se uklopi i u garderobu žene koja ne prati svaki trend.

Obučete ga uz farmerke i patike za odlazak u grad. Dodate elegantne pantalone i mokasine za posao. A ako uveče zahladi, preko haljine ili suknje izgleda kao da ste celu kombinaciju pažljivo isplanirali.

Šta se nosi ovog leta?

Ako planirate da kupite jedan, birajte model koji nežno prati liniju tela ili je tek malo širi. Ogromni oversajz krojevi polako ustupaju mesto jednostavnijim modelima koji lepo padaju i ne skrivaju potpuno figuru.

Najlepše izgledaju oni od tankog pamuka, viskoze ili laganog trikota. Dovoljno su prijatni da ih nosite i kada sunce ogreje, ali i kada uveče dune vetar.

Posebno su traženi modeli sa polo kragnom ili nekoliko dugmića koja možete da zakopčate ili ostavite otkopčana, u zavisnosti od prilike.

Boje koje idu uz sve

Ako ne volite da mnogo razmišljate šta uz šta ide, birajte bele, mlečne, sive, crne ili čokoladne nijanse. Sa njima gotovo da nema greške.

Ali ovog leta sve češće viđamo i nežne pastelne tonove, puter žutu, svetloroze, boju mente, pistać zelenu i svetloljubičastu.

I naravno, pruge.

One tanke, mornarske, dovoljne su da i najjednostavnija kombinacija izgleda mnogo zanimljivije.

Jedan komad, deset kombinacija

Možda je upravo u tome njegova najveća prednost.

Longsliv možete da nosite uz bermude, široke lanene pantalone, omiljene farmerke, midi suknju ili čak preko lagane letnje haljine kada uveče osveži.

Neke žene ga samo nehajno vežu oko struka, druge ga prebace preko ramena, a treće ga obuku preko topa čim sunce zađe.

I svaki put izgleda drugačije.

Moda koja ima smisla

Poslednjih godina kao da smo kupovali garderobu za jednu priliku i nosili je jednom ili dva puta.

Longsliv je potpuno suprotna priča.

To je onaj komad koji ćete obući kada ne znate šta da obučete. Biće uz vas kada leto iznenadi hladnijim jutrom, kada krenete na put, sednete u klimatizovan restoran ili poželite da se uveče prošetate pored reke.

Možda nije najupečatljiviji komad u ormaru, ali je vrlo lako moguće da će ovog leta postati onaj koji ćete najčešće nositi.