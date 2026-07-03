Prelistali smo fotografije koje su papraci uslikali tokom celog meseca i izdvojili nekoliko kombinacija koje lako mogu da se nose i na ulicama naših gradova.

Irina Šajk zna formulu za leto bez greške

Ako postoji žena koja je dokaz da jednostavno može da izgleda luksuzno, onda je to Irina Šajk.

Paparaci je gotovo svakodnevno sreću u šetnji sa psima, pa su njene kombinacije podređene udobnosti. Jednog dana nosi ravne farmerke, lagani dugi rukav, patike, kačket i veliku torbu preko ramena, a već sledećeg bira potpuno crnu kombinaciju – široke pletene pantalone, običnu majicu, lagani satenski ogrtač i pletene baletanke.

Bez mnogo razmišljanja, a izgleda kao da je upravo sišla sa modne piste.

Fudbalski dres više nije rezervisan za stadion

Jedan trend posebno je iznenadio.

Fudbalski dresovi ovog leta preselili su se iz navijačkih zona pravo u svakodnevne modne kombinacije.

Kamila Kabeljo nosi zeleni dres uz kožnu mini-suknju, sandale sa niskom štiklom i leopard torbu, dok je Alesandra Ambrosio otišla u potpuno drugom pravcu. Ona ga kombinuje sa helankama i modernim patikama sa tankim đonom, koje ovog leta polako potiskuju glomazne modele.

Dua Lipa ni po hleb ne ide bez štikli

Neke žene jednostavno ne umeju da budu neupadljive.

Dua Lipa je uslikana dok je kupovala organske namirnice, ali ni običan odlazak u prodavnicu nije mogao da prođe bez modne lekcije.

Obukla je široke bele farmerke, jednostavan pleteni top i crne lakovane papuče sa visokom štiklom. Sve je upotpunila velikim sunčanim naočarima, upečatljivom ogrlicom, kaišem i torbom.

Neko bi u ovome otišao na večeru, a Dua je otišla po voće i povrće.

Dženifer Lorens nasmejala fanove jednim detaljem

Najviše pažnje ovog puta nije privukla njena garderoba, već ono što je vozila na biciklu.

Glumica je kroz Njujork vozila bicikl u širokim crnim pantalonama, prugastoj oversajz košulji, kačketu, naočarima i udobnim antilop papučama.

Ali svi su gledali u dečje sedište iza nje.

Umesto deteta, u njemu je bila njena torba.

Fanovi su se odmah našalili da su sinovi tog dana ostali sa tatom, dok je mama iskoristila priliku da dečje sedište pretvori u – držač za tašnu.

Što šire, to modernije

Ako je suditi po onome što nose poznate dame, uske stvari ovog leta polako odlaze u drugi plan.

Kejt Hadson gotovo da ne skida belu majicu, široke kargo pantalone od laganog materijala i Birkenstock papuče, dok u ruci obavezno nosi veliki zeleni smuti.

Kajja Gerber bira široke pletene pantalone i kratki top koji više podsećaju na kućni komplet nego na odeću za grad.

S druge strane, Điđi Hadid pokazuje da nije potrebno imati pun ormar da biste izgledali odlično. Ona gotovo stalno nosi iste široke pantalone u svetloj nijansi, a menja samo majice i obuću. Jednog dana japanke, drugog mokasine – i svaki put izgleda potpuno drugačije.

Čak je i Rijana ovog puta iznenadila

Kada je reč o Rijani, svi očekuju nešto ekstravagantno.

Zato je mnoge iznenadila kada se pojavila u jednostavnom kombinezonu bez bretela, širokog kroja, koji više podseća na sportsku nego na glamuroznu garderobu.

Uz obične patike i pilotske naočare pokazala je da se i bez šljokica i skupih detalja može izgledati upečatljivo.

A ako je suditi po fotografijama iz juna, jedno je sigurno – ovog leta moda više ne traži savršenstvo. Traži udobnost, jednostavne komade i poneki detalj koji će naterati prolaznike da se okrenu za vama.