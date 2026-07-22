Mnogi ljudi uzgajaju smokvu prvenstveno zbog njenih ukusnih i slatkih plodova, dok njene listove svake jeseni uklanjaju i bacaju ili spaljuju. Ipak, to je propuštena prilika, jer list smokve sadrži brojna korisna svojstva koja mogu biti od velike vrednosti u svakodnevnoj upotrebi. Zbog toga ga stariji ljudi često cene gotovo podjednako kao i sam plod.

Umesto da lišće smokve završi kao otpad, može se iskoristiti na različite načine i pretvoriti u nešto korisno.

Blagodeti lista smokve i njegova zaboravljena vrednost

Smokva se najčešće vezuje za leto, sunce i primorske krajeve, ali se danas uspešno uzgaja i u mnogim drugim područjima. Njeni plodovi se koriste za pripremu džemova, kolača i raznih poslastica, dok se listovi često zanemaruju.

Ipak, list smokve predstavlja vredan deo biljke koji se tradicionalno koristi zbog svojih svojstava i povezuje se sa podrškom zdravlju, naročito kada je reč o regulisanju krvnog pritiska, očuvanju zdravlja srca i održavanju normalnog nivoa triglicerida.

Umesto da ga bacate ili spaljujete, list smokve možete iskoristiti i u pripremi zanimljivih domaćih proizvoda. Od njega se može napraviti aromatičan sirup prijatnog ukusa, sa posebnom notom koja podseća na spoj kokosa i vanile.

Kako pripremiti sirup od lista smokve

Za pravljenje ovog domaćeg sirupa potrebno je ubrati oko dve šake svežih listova smokve, odnosno približno 70 grama. Važno je da listove uberete zajedno sa peteljkama, jer upravo one doprinose bogatijem i izraženijem ukusu.

Listove najpre dobro operite, zatim ih stavite u šerpu i prelijte hladnom vodom tako da budu potpuno potopljeni. Posudu stavite na šporet i zagrevajte na jačoj temperaturi dok voda ne provri.

Kada se oslobodi aroma lista i tečnost poprimi blagu žućkasto zelenu nijansu, izvadite listove. U dobijenu tečnost dodajte smeđi šećer u odnosu jedan prema jedan, odnosno na svaki litar tečnosti potrebno je dodati kilogram šećera.

Mešavinu kuvajte na umerenoj temperaturi dok ne dostigne gustinu karakterističnu za sirup. Nakon toga ostavite da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim je sipajte u čistu staklenu flašu i čuvajte na odgovarajući način.

Načini upotrebe sirupa od smokvinog lista

Ovaj domaći sirup može biti zanimljiva zamena za klasične zaslađivače i dodatak koji jelima i napicima daje posebnu aromu.

Možete ga dodati u jutarnju kafu, koristiti kao preliv za palačinke ili sladoled od vanile, ali i obogatiti ukus ovsenih pahuljica i jogurta. Njegova blaga slatkoća i posebna aroma mogu doprineti raznovrsnijem ukusu svakodnevnih obroka.

Za one koji vole kulinarske eksperimente, mala količina sirupa može se dodati u preliv za letnje salate ili kombinovati sa džinom i kiselom vodom kako bi se napravio osvežavajući napitak.

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