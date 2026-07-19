Vesti
Alo!

Poznati

„Lagala me i varala“: Pevačicin bivši muž godinama ćutao o braku, sad otvorio dušu

Bivši muž poznate pevačice izneo teške optužbe.

Autor:  Vesna Vukadinović
19.07.2026.11:57
0
„Lagala me i varala“: Pevačicin bivši muž godinama ćutao o braku, sad otvorio dušu
COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Pictured: Jennifer Lopez
Kako našminkati spuštene kapke: Uz ovaj trik oči izgledaju krupnije i odmornije
Foto: Shutterstock | BearFotos
 Kako našminkati spuštene kapke: Uz ovaj trik oči izgledaju krupnije i odmornije
Prethodna vest
Kamenac skinem za 15 dinara očas posla: Kupatilo mi nikad nije bilo čistije!
Foto: Shutterstock | photopixel
 Kamenac skinem za 15 dinara očas posla: Kupatilo mi nikad nije bilo čistije!
Sledeća vest
 

Prošlo je gotovo 30 godina otkako je latino diva Dženifer Lopez prvi put stala pred oltar. Imala je 27 godina kada je 1997. izgovorila sudbonosno „da“ konobaru Ojani Noa.

Venčanje je održano u Majamiju, na imanju prijatelja, daleko od očiju javnosti, jer je pevačica tada tek počinjala da gradi karijeru u Holivudu. Iako je sve delovalo kao velika ljubav, bajka je trajala samo 11 meseci.

Bivši muž optužio pevačicu za neverstvo

Kao razlog razvoda tada su se navodile razlike u ambicijama i vrtoglavi uspon njene karijere. Međutim, godinama kasnije, Noa je javno izneo drugačiju verziju priče. Njega je, kako tvrdi, zabolela njena izjava u jednom intervjuu da je „nijedan muž nije voleo“. Tada je odlučio da progovori i optužio je za neverstvo tokom braka.

U emotivnoj poruci naveo je da je ostavio posao, porodicu i prijatelje kako bi je podržao u karijeri, ali da je ona izabrala slavu i bogatstvo umesto njihovog braka.

Tvrdi da je pokušavao da spasi brak, da ga je Dženifer Lopez molila da ostane zbog reputacije u javnosti, ali da je na kraju shvatio da više ne može da trpi njene laži i prevare. Njegove reči ponovo su pokrenule raspravu o tome šta se zaista dešavalo iza zatvorenih vrata njihovog kratkog braka.

 

slik

 

Taj prvi brak bio je samo uvod u izuzetno turbulentan ljubavni život Dženifer Lopez. Nakon razvoda od Noe, Lopez se udala za plesača Krisa Džuda, zatim za pevača Marka Entonija, s kojim je dobila blizance Maksa i Emu, a potom i za glumca Bena Afleka.

Veza s Benom Aflekom godinama intrigira

Njena veza sa Benom Aflekom posebno je intrigirala javnost. Prvi put su se verili početkom dvehiljaditih, ali je venčanje otkazano u poslednjem trenutku. Sudbonosno „da“ izgovorili su tek 2022. godine, gotovo dve decenije kasnije, a potom se Dženifer opet razvela!

Među neostvarenim brakovima, ističe se i veridba sa bivšom bejzbol zvezdom Aleksom Rodrigezom, koja je takođe završena raskidom.

Od intimnog venčanja sa konobarom do glamuroznih brakova sa svetskim zvezdama, ljubavni život Dženifer Lopez oduvek je bio pod lupom javnosti.

Dok jedni veruju da je cena slave previsoka za stabilan brak, drugi smatraju da je istina, kao i obično, negde između. Jedno je sigurno – njen prvi muž je, posle skoro 30 godina, odlučio da ispriča svoju verziju priče i time ponovo uzdrma javnost.

Ljubavnica prevara pevačica Dženifer Lopez razvod alo najzena

Povezane vesti

Knedla kolač sa šljivama i grizom je hit! Pravi se očas posla, a ukus je isti!
Foto: Shutterstock | Anna Shepulova
hit recept!

Knedla kolač sa šljivama i grizom je hit! Pravi se očas posla, a ukus je isti!

13:24 | 0
Svi piju 1 kašiku pre jela: Tvrde da pomaže u regulisanju holesterola i šećera
Foto: Shutterstock | KK_face
zdravlje

Svi piju 1 kašiku pre jela: Tvrde da pomaže u regulisanju holesterola i šećera

12:55 | 0
Kamenac skinem za 15 dinara očas posla: Kupatilo mi nikad nije bilo čistije!
Foto: Shutterstock | photopixel
provereno!

Kamenac skinem za 15 dinara očas posla: Kupatilo mi nikad nije bilo čistije!

12:26 | 0
Kako našminkati spuštene kapke: Uz ovaj trik oči izgledaju krupnije i odmornije
Foto: Shutterstock | BearFotos
profi trik

Kako našminkati spuštene kapke: Uz ovaj trik oči izgledaju krupnije i odmornije

11:28 | 0
Svekrva okačila sliku bivše snajke u dnevnu sobu: Ono što je usledilo šokiralo je sve
Anatoliy Cherkas
priča

Svekrva okačila sliku bivše snajke u dnevnu sobu: Ono što je usledilo šokiralo je sve

10:58 | 0
Komentari (0)

Poznati

,,Bio sam očajan": Uloga u omiljenoj seriji u Srbiji je za glumca bila pravi užas, a evo i zašto
Foto: Profimedia | Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

,,Bio sam očajan": Uloga u omiljenoj seriji u Srbiji je za glumca bila pravi užas, a evo i zašto

21:01 | 0
Neki nemaju vremena da odgovore na poruku, a vidite njega: Muž Selene Gomez pokazao na šta je spreman da bi je video
Foto: Profimedia | Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Neki nemaju vremena da odgovore na poruku, a vidite njega: Muž Selene Gomez pokazao na šta je spreman da bi je video

19:00 | 0
Napao trudnicu i njenog muža: Glumac otkrio detalje horor događaja, svi misle da je uradio ovo
Foto: Profimedia | Stefano Costantino TTL / Stefano Costantino / Avalon / Profimedia

Napao trudnicu i njenog muža: Glumac otkrio detalje horor događaja, svi misle da je uradio ovo

17:02 | 0
Džej Lo pokazala atribute u tesnim halterima! Muškarci se preznojavali dok je vrckala
Foto: Printscreen | Printscreen/ Instagram

Džej Lo pokazala atribute u tesnim halterima! Muškarci se preznojavali dok je vrckala

16:20 | 0
"Okačio bi mi njenu sliku iznad kreveta": Iza "Plave lagune" stoji horor priča
Foto: Profimedia | Profimedia

"Okačio bi mi njenu sliku iznad kreveta": Iza "Plave lagune" stoji horor priča

21:49 | 0
Anja izašla na ulice Njujorka samo u brushalteru: Mreže ne prestaju da gore
Foto: Profimedia | Profimedia

Anja izašla na ulice Njujorka samo u brushalteru: Mreže ne prestaju da gore

20:57 | 0
Megan Foks vratila muškarce na fabrička podešavanja! Jednom fotografijom ih bacila na kolena
Foto: Profimedia | Profimedia

Megan Foks vratila muškarce na fabrička podešavanja! Jednom fotografijom ih bacila na kolena

18:17 | 0
Pošla da zatrudni, zamalo izgubila život: Zbog lekarske greške rutinska operacija krenula po zlu
Foto: Printscreen | Printscreen/ Instagram/Leven Rambin

Pošla da zatrudni, zamalo izgubila život: Zbog lekarske greške rutinska operacija krenula po zlu

17:25 | 0
Srećan rođendan kraljici Kamili: Nikad bliža devetoj deceniji, ali odlično se drži
Foto: AP | AP Photo/Alastair Grant, Pool

Srećan rođendan kraljici Kamili: Nikad bliža devetoj deceniji, ali odlično se drži

15:17 | 0
Koja telepatija! Muzičari sa različitih strana sveta rade istu stvar, a nisu ni svesni
Foto: AP | Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP

Koja telepatija! Muzičari sa različitih strana sveta rade istu stvar, a nisu ni svesni

14:45 | 0

Najnovije

Najčitanije

21min

Knedla kolač sa šljivama i grizom je hit! Pravi se očas posla, a ukus je isti!

50min

Svi piju 1 kašiku pre jela: Tvrde da pomaže u regulisanju holesterola i šećera

1H

Kamenac skinem za 15 dinara očas posla: Kupatilo mi nikad nije bilo čistije!

1H

„Lagala me i varala“: Pevačicin bivši muž godinama ćutao o braku, sad otvorio dušu

2H

Kako našminkati spuštene kapke: Uz ovaj trik oči izgledaju krupnije i odmornije

18H

Dnevni horoskop za nedelju, 19. jul: Vodolije maksimalno harizmatične, Škorpije donose važne odluke

15H

Sreća je na vašoj strani: Ova 3 znaka će se odlično provesti u nedelju, 19. jula, stiglo je njihovih pet minuta

23H

Užegnuće vam maslinovo ulje za tren: Ako ga na ovom mestu držite, možete ga odmah baciti

23H

Ostavite dezodorans po strani: Jedan prirodni sastojak postao je letnji hit

24H

Možda imate tromb, a da ni ne znate: Jedan simptom ga odaje i može biti fatalan

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0