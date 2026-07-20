Supružnici Hejli i Džastin Biber pojavili su se u Njujorku na večeri nakon Svetskog prvenstva, a pažnju svih prisutnih privuklo je izdanje mlade modne ikone. Odlučila se za jednostavnu, ali veoma efektnu kombinaciju - crvenu slip haljinu sa čipkastim detaljima koja je naglasila njenu vitku figuru. Uz elegantan, ženstveni komad kombinovala je crne sandale sa niskom potpeticom, tamne naočare i svoju prepoznatljivu frizuru.

Iako je njen stil bio minimalistički, upravo u toj jednostavnosti bila je najveća snaga kombinacije. Hejli je još jednom pokazala da detalji poput kroja, boje i materijala mogu da naprave najveći efekat. Nakon večere u popularnom njujorškom restoranu The Corner Store, par je prisustvovao zabavi u luksuznom hotelu The Twenty Two, gde su se okupile brojne poznate ličnosti.

Džastin Biber pojavio se u svom prepoznatljivom opuštenom izdanju – u beloj dukserici sa tufnama, širokim farmerkama i belim patikama, dok je Hejli ostala verna svom elegantnom, ali modernom stilu. Na zabavi su se pojavile i brojne zvezde, među kojima su bile Tijama Tejlor, Kevin Hart sa suprugom Eniko, pevačica Tejt Mekrej i manekenka Kaia Gerber.

Posebnu pažnju privukla je i činjenica da se Hejlin stil sve češće opisuje kao spoj luksuza i jednostavnosti. Njene kombinacije često deluju nenametljivo, ali upravo zbog toga postaju inspiracija ženama širom sveta.

Crvena boja, nežni materijali i krojevi koji podsećaju na donje rublje i ove sezone su veliki trend, a Hejli je pokazala kako da ovaj izgled izgleda elegantno, a ne prenaglašeno.