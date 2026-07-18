Kad je u pitanju leto u kosi, "pravila" su jednostavna - tražimo nešto prikladno za visoke temperature, a da stilizovanje kose pritom ne oduzima mnogo vremena. Ovde u igru "uskače" bob koji je odličan izbor jer je sam po sebi kraći, a kad nemate vremena, uvek ga možete stilizovati u rep ili u punđu.

Kao hit tople sezone, frizeri ističu tzv. talasasti baby bob za kojeg kažu da je ultimativna letnja frizura jer izgleda odlično s minimalno uloženog truda. Pojašnjavaju kako je idealan za one koji u kosi žele kovrdže ili lagane talase, no u užurbanim jutrima nemaju dovoljno vremena za stilizovanje kose.

Kod talasastog baby boba, kosa je super-opuštena i deluje vrlo ležerno, a sve što treba da ubacite u rutinu nege kose su kvalitetni proizvodi s kojima se u kosi neće stvoriti frizzy efekat. Kosu podelite u nekoliko delova i lagano je uvijte, a prednost ovakvog boba je što nema pravila vezanih za stilizovanje. Razdeljak može biti na sredini ili po strani pa se ne morate brinuti hoće li kovrdže izgledati pravilno. Cilj je da izgledaju što razigranije i pomalo messy.

Tajna talasastog boba je u teksturi, a frizeri preporučuju uvijanje kose u različitim smerovima kako bi se postigao željeni efekat opuštenosti i mekoće u kosi. Zato je važno kosu podeliti u veće sekcije i tako je stilizovati, a kad uvijate deo oko lica, radite to u smeru suprotnom od lica jer ćete tako stvoriti isfenirani efekat.

Kao jednu od prednosti ovakvog boba, frizeri ističu njegovu svestranost pa se može oblikovati zavisno od prilike. Za svakodnevni izgled stilizujte ga u mekane, beachy talase, a za izlazak možete isprobati nešto strožu i strukturiraniju varijantu.

Ključ ove frizure nalazi se u pravilnom šišanju. Krajevi trebaju biti ošišani "tupo" kako biste kosi dali na težini i na definiciji, a predlaže uokviravanje lica mekanih slojevima kose koji će stvoriti dodatan volumen i dodatnu teksturu. Imajte na umu da ovakva frizura zahteva i redovne odlaske u frizerski salon na šišanje pa se preporučuje odlazak jednom u šest do osam nedelja kako bi kosa izgledala sveže i lako se stilizovala.

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