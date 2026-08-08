Ipak, često se dogodi da burek nakon vađenja iz rerne brzo omekša ili ostane suv. Tajna, prema savetu iz ovog teksta, nije samo u korama i količini fila, već i u jednom jednostavnom koraku koji treba uraditi neposredno pre pečenja.

Pre pečenja ga poprskajte hladnom vodom

Kada složite burek i premažete ga masnoćom, pre stavljanja u rernu potrebno je površinu lagano poprskati hladnom vodom. Za pleh prečnika oko 30 centimetara dovoljno je nekoliko kašika vode.

Ovaj postupak može pomoći da se tokom pečenja stvori para koja podiže slojeve kora, dok masnoća doprinosi njihovom zapečenom i hrskavom izgledu. Tako površina dobija karakteristične mehuriće i neravnine koje doprinose hrskavosti.

Ne štedite na masnoći

Jedan od razloga zbog kojih burek može da bude suv jeste premalo masnoće. Posebno kod bureka sa sirom, važno je da se ulje ili kombinacija ulja i otopljenog masla ravnomerno rasporede između slojeva, a ne samo preko završne kore.

Za standardni pleh može se koristiti oko 100 mililitara ulja, u zavisnosti od količine i vrste kora.

Problem može nastati i ako se prilikom razvlačenja kora koristi previše brašna. Višak brašna ostaje između slojeva i tokom pečenja može dodatno isušiti burek. Zato je važno otresati višak brašna, čak i kada koristite kupovne kore.

Visoka temperatura je važna

Za izraženo hrskavu koru preporučuje se da rerna u početku bude dobro zagrejana. Burek se može peći na oko 220 stepeni prvih desetak minuta, a zatim temperaturu treba smanjiti na približno 190 stepeni i nastaviti pečenje još 20 do 25 minuta, odnosno dok površina ne dobije lepu zlatnosmeđu boju.

Ako se burek od početka peče na preniskoj temperaturi, kore mogu ostati blede, mekane i gumaste, dok se unutrašnjost postepeno isušuje.

Nemojte ga odmah pokrivati

Nakon što izvadite burek iz rerne, nemojte ga odmah prekrivati krpom ili folijom. Para koja izlazi iz vrućeg bureka može brzo omekšati koru.

Bolje je da pleh nekoliko minuta ostane blago nakrivljen kako bi para mogla da izađe. Tek nakon toga burek treba seći. Za lakše i urednije sečenje preporučuje se nož sa zupcima.

Hrskavost neće trajati beskonačno - ako burek ostane nepokriven, kora može zadržati hrskavost oko 40 minuta. Ako ga pokrijete, para će se zadržati i površina može omekšati već nakon nekoliko minuta.