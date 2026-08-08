Mnoge žene su tada čupale obrve do veoma tanke linije, ne razmišljajući da bi jednog dana mogle poželeti da vrate svoj prirodan izgled.

Danas su guste, prirodne i lepo oblikovane obrve ponovo veliki trend, pa se mnoge pitaju kako da podstaknu njihov rast. Problem je što obrve ne rastu preko noći, a nakon godina čupanja nekim dlačicama potrebno je mnogo vremena da se ponovo pojave.

Dobra vest je da postoje načini da ih pravilnom negom zaštitite, nahranite i pomognete im da izgledaju zdravije.

1. Serum za obrve

Jedan od najjednostavnijih načina za negu obrva jeste korišćenje seruma namenjenog upravo njima. Serumi mogu sadržati različite sastojke koji neguju dlačice i kožu oko folikula.

Najbolje je da se nanose prema uputstvu proizvođača, najčešće na čistu kožu i u večernjim satima. Važno je biti dosledan, jer se eventualni rezultati ne pojavljuju odmah.

2. Ricinusovo ulje

Ricinusovo ulje jedan je od najpoznatijih kućnih preparata koji se koriste za negu obrva. Može pomoći da dlačice budu mekše, sjajnije i bolje negovane, mada nema dovoljno dokaza da samo po sebi može značajno ubrzati njihov rast.

Možete ga naneti čistom četkicom, štapićem za uši ili prstom, vodeći računa da ne dospe u oči.

3. Mleko

Mleko se tradicionalno koristilo kao kućni tretman za negu dlake. Proteini i masti iz mleka mogu privremeno omekšati dlačice i kožu.

Ako želite da probate ovaj tretman, malu količinu mleka možete naneti na obrve čistim tuferom, ostaviti nekoliko minuta, a zatim isprati.

4. Žumance

Žumance se takođe dugo koristilo u kućnoj nezi kose i dlaka zbog sadržaja proteina i masti.

Umutite žumance, nanesite malu količinu na obrve i ostavite kratko da deluje, a zatim dobro isperite. Ipak, ovaj tretman ne treba posmatrati kao dokazanu metodu za ubrzavanje rasta obrva.

5. Sok od crnog luka

Sok od crnog luka jedan je od neobičnijih kućnih trikova. Luk sadrži sumporna jedinjenja, zbog čega se tradicionalno koristi u različitim tretmanima za kosu i kožu.

Međutim, sok može da iritira osetljivu kožu i peče ako dospe blizu očiju, pa je potreban veliki oprez. Ako izazove crvenilo ili peckanje, odmah ga isperite.

6. Piskavica

Seme piskavice koristi se u tradicionalnoj nezi kose. Može se samleti i pomešati sa vodom kako bi se dobila pasta koja se nanosi na obrve.

Ipak, ne treba očekivati čudesne rezultate - dokazi o njenom uticaju na rast obrva nisu dovoljno jaki.

7. Ruzmarin

Ruzmarin je još jedna biljka koja se često pominje kada je reč o nezi kose i kože glave. Ulje ruzmarina može biti deo preparata za negu dlake, ali kada se koristi u blizini očiju, potrebno je biti posebno pažljiv.

Eterična ulja ne treba nanositi direktno na kožu bez odgovarajućeg razblaživanja.

8. Vitamin E

Vitamin E poznat je po svojim svojstvima koja doprinose zaštiti i nezi kože. Može se naći u različitim kozmetičkim proizvodima, uključujući serume za obrve.

Umesto nanošenja čistog vitamina E u blizini očiju, sigurnija opcija je korišćenje proizvoda koji je formulisan za područje obrva i trepavica.

9. Biotin

Biotin, odnosno vitamin B7, često se povezuje sa zdravljem kose, kože i noktiju. Ako postoji nedostatak biotina, on može uticati na kvalitet dlake.

Ipak, uzimanje dodataka biotina bez potrebe neće automatski učiniti obrve gušćim. Najvažnije je imati raznovrsnu i uravnoteženu ishranu.

10. Arganovo ulje

Arganovo ulje može pomoći u hidrataciji i zaštiti dlačica. Kada se koristi u maloj količini, može učiniti obrve mekšim i sjajnijim.

Ne postoji dovoljno dokaza da ubrzava rast novih dlačica, ali može biti koristan dodatak rutini nege.

11. Bademovo ulje

Bademovo ulje je bogato masnim kiselinama i često se koristi za hidrataciju kože i kose. Može pomoći da dlačice budu negovane i manje suve.

Ako ga koristite na obrvama, nanesite malu količinu i izbegavajte područje neposredno uz oči.

12. Aloe vera

Gel aloe vere može biti prijatan za kožu i može pomoći u njenoj hidrataciji. Možete naneti malu količinu čistog gela na obrve i ostaviti da se osuši.

Kao i kod drugih kućnih preparata, prvo proverite da li vam odgovara i prekinite korišćenje ukoliko dođe do iritacije.

13. Dovoljno vode

Hidratacija je važna za celokupno zdravlje organizma, pa tako i za zdravlje kože i dlake. Umesto fokusiranja na tačno određen broj čaša, najbolje je da tokom dana redovno unosite dovoljno tečnosti u skladu sa svojim potrebama.

14. Ishrana bogata hranljivim materijama

Na izgled i kvalitet dlake utiče i ono što unosimo kroz ishranu. Proteini, gvožđe, cink, vitamini i druge hranljive materije važni su za normalan rast dlake.

Zato se fokusirajte na raznovrsnu ishranu koja uključuje povrće, voće, integralne žitarice, jaja, ribu, meso, mahunarke, orašaste plodove i druge kvalitetne izvore hranljivih materija.

15. Ne čupajte obrve prečesto

Ako želite da vratite prirodniji oblik obrva, najvažnije je da im date vremena da rastu. Konstantno čupanje može otežati praćenje njihovog prirodnog oblika.

Umesto svakodnevnog uklanjanja svake dlačice koja vam deluje suvišno, pustite obrve nekoliko nedelja da se oporave, a zatim ih pažljivo oblikujte.

16. Nežno češljanje

Četkica za obrve može biti korisna za svakodnevno sređivanje dlačica. Nežno češljanje može pomoći da obrve izgledaju urednije i bolje definisano.

Ipak, ne treba snažno trljati kožu niti očekivati da samo češljanje značajno ubrza rast dlačica.

Koliko je potrebno da obrve ponovo izrastu?

Najvažnije je imati strpljenja. Obrve imaju svoj prirodni ciklus rasta, pa nekoliko dana ili čak nekoliko nedelja nije dovoljno da se vidi velika promena.

Ako su obrve godinama preterano čupane, pojedini folikuli mogu biti oštećeni i dlačice možda neće ponovo rasti kao ranije.

Zato je najbolja kombinacija strpljenja, nežne nege, dobre ishrane i izbegavanja preteranog čupanja.

Ukoliko primetite naglo opadanje obrva, pojavu praznih mesta ili proređivanje bez jasnog razloga, posebno ako se istovremeno javlja i opadanje kose, najbolje je da se posavetujete sa dermatologom.

Prirodne i guste obrve mogu zahtevati vreme, ali uz pravilnu negu nema potrebe da svakodnevno posežete za olovkom ili drugim proizvodima kako biste ih vizuelno popunili.