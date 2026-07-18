Iako svaki horoskopski znak ima svoje male tajne, neki su pravi majstori skrivanja emocija, planova i delova svog privatnog života. Njihova misterioznost nije nužno znak neiskrenosti - često je reč o potrebi za zaštitom vlastitog mira ili želji da ne otkrivaju sve karte odjednom. Evo koji se znakovi najčešće nalaze na vrhu liste.

Škorpija

Ako postoji znak koji zna čuvati tajne, to je Škorpija. Retko će drugima otkriti šta zaista misli ili oseća, a još ređe svoje dugoročne planove. Ljudi rođeni u ovom znaku vole imati kontrolu nad informacijama koje dele, zbog čega često deluju tajanstveno i nedokučivo. Mnogi će ih godinama poznavati, a ipak imati osećaj da o njima znaju vrlo malo.

Jarac

Jarčevi ne vole od svog života stvarati javni spektakl. Dok drugi rado dele svaki uspeh ili problem, oni će većinu važnih događaja zadržati za sebe. Poslovni planovi, finansijske odluke ili ljubavni odnosi često ostaju skriveni od pogleda javnosti. Njihovo ćutanje nije znak nepoverenja, već uverenja da ne moraju svima objašnjavati svoje odluke.

Ribe

Ribe često vode bogat unutrašnji život koji retko pokazuju drugima. Njihove misli, osećaji i snovi ostaju skriveni iza smirenog izraza lica. Ponekad će čak i najbliže osobe biti iznenađene kada otkriju što su sve proživljavale ili planirale. Zbog svoje intuitivne prirode često radije posmatraju nego govore.

Vodolija

Vodolije vole iznenaditi okolinu. Često rade na novim idejama ili projektima, a da o tome nikome ne govore dok ne budu sigurni da je vreme za otkrivanje. Njihova nepredvidivost i potreba za nezavisnošću stvaraju utisak da uvek postoji deo njihove ličnosti koji je skriven od drugih.

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