Veš može bez problema da ostane u mašini nekoliko sati nakon pranja, ali što duže stoji, veća je verovatnoća da će poprimiti neprijatan miris. Nakon dužeg perioda u toploj i vlažnoj sredini, mokra odeća postaje pogodno mesto za razvoj bakterija i buđi, pa tada često više nije dovoljno samo provetravanje, već je potrebno ponovno pranje.

Zašto opran veš brzo dobija neprijatan miris

Unutrašnjost veš mašine predstavlja zatvoren prostor u kojem se zadržavaju toplota i vlaga. Nakon završetka ciklusa, voda ostaje u tkanini, a nedostatak protoka vazduha stvara uslove u kojima bakterije mogu da se razmnožavaju.

Tokom vremena bakterije razgrađuju ostatke znoja, deterdženta i drugih nečistoća koje se nalaze u vlaknima. Pri tom procesu nastaju neprijatni mirisi koji podsećaju na ustajalu vodu i vlagu. Ako odeća dugo ostane mokra, može doći i do pojave plesni.

Koliko dugo veš može da ostane u mašini

Najbolje je izvaditi opran veš što pre nakon završetka pranja. Ako odeća ostane nekoliko sati u mašini, uglavnom neće biti problema, ali duže zadržavanje povećava rizik od pojave neprijatnog mirisa.

Na brzinu pojave mirisa utiču i uslovi u prostoru. Tokom toplih dana, kada su temperatura i vlažnost veće, veš se može brže usmrdeti. U hladnijim prostorijama proces je sporiji, ali nije dobro ostavljati mokru odeću predugo u mašini.

Kako proveriti da li je odeća predugo ostala u mašini

Najjednostavniji način da utvrdite da li je veš predugo stajao jeste da ga pomirišete. Prinesite komad odeće licu i obratite pažnju na miris. Ako osećate vlagu, memlu ili neprijatan miris nalik plesni, velika je verovatnoća da je veš ostao predugo u mašini.

Nemojte očekivati da će sušilica rešiti problem. Kada se neprijatan miris već upije u vlakna tkanine, sama toplota ga uglavnom neće ukloniti. Ponekad ga čak može dodatno učvrstiti, pa ga je kasnije teže odstraniti.

Šta uraditi kada opran veš već ima neprijatan miris

Najsigurnije rešenje je ponovno pranje. Vratite odeću u mašinu i pokrenite novi ciklus sa toplom vodom i deterdžentom kako bi se uklonile bakterije i neprijatni mirisi.

Pre ponovnog pranja razdvojite odeću kako bi voda mogla ravnomerno da dopre do svih delova. Nemojte prati sve zajedno u jednoj zbijenoj gomili, već odvojite, na primer, peškire od majica i lakših komada garderobe.

Ako je miris posebno uporan, možete dodati malo belog sirćeta u pregradu za deterdžent. Ono pomaže u neutralisanju neprijatnih mirisa, a pritom ne ostavlja svoj miris na odeći. Tokom tog pranja bolje je izostaviti omekšivač, jer on može samo privremeno prikriti problem umesto da ga ukloni.

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