Bob je jedna od najpopularnijih frizura, ali mnogima predstavlja izazov kada je u pitanju stilizovanje kod kuće. Frizeri ističu da je za dugotrajan volumen i uredan izgled najvažnija pravilna priprema kose i odgovarajuća tehnika feniranja.

Pre oblikovanja preporučuje se nanošenje pene ili spreja za volumen na koren, kao i preparata za zaštitu od toplote duž cele kose. Zatim treba najpre prosušiti koren, po mogućstvu spuštene glave, kako bi se stvorila osnova za volumen, dok kosa ne bude oko 80 odsto suva.

Za feniranje je najbolje koristiti okruglu četku. Kosu treba podeliti na nekoliko sekcija i oblikovati pramen po pramen, lagano podižući kosu od korena i uvijajući krajeve u željenom smeru. Pramenovi na temenu feniraju se od potiljka ka vrhu kako bi frizura dobila više punoće, dok se pramenovi oko lica mogu oblikovati ka unutra ili spolja, u zavisnosti od željenog izgleda.

Nakon feniranja važno je kosu rashladiti hladnim vazduhom, jer se tako frizura bolje učvršćuje i duže zadržava oblik. Dodatni volumen može se postići i uz pomoć viklera, koji se stavljaju na zagrejane pramenove i ostavljaju da se potpuno ohlade.

Na kraju, frizuru je dovoljno blago učvrstiti lakom ili sprejom slabijeg intenziteta, kako bi bob ostao postojan, ali zadržao prirodan izgled i pokretljivost.

 
 