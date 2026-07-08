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Ako ga ovako namestite, stoji ceo dan, mada... i sutradan ćete imati frizuru: Kako kod kuće stilizovati bob?
Bob frizura može da izgleda kao iz salona i kod kuće ako se pravilno stilizuje.
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