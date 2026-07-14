Posle nekoliko sezona u kojima su dominirali nežni mlečni i nude tonovi, crveni nokti ponovo su među najpoželjnijim „beauty“ trendovima.

Modni stručnjaci i poznate manikirke ističu da je upravo klasična crvena boja noktiju ponovo postala simbol elegancije, ženstvenosti i samopouzdanja.

Crveni lak već decenijama važi za jedan od retkih trendova koji nikada ne izlazi iz mode. Odlično se uklapa uz poslovni stil, večernje kombinacije, ali i svakodnevne letnje kombinacije, zbog čega ga mnoge žene biraju.

Koje nijanse crvene su najmodernije?

Ovog leta posebno su popularne svetlije i živopisnije nijanse, poput:

vatreno crvene

koralne crvene

nijanse paradajza.

Crveni nokti u modernom izdanju

Iako je klasičan crveni lak i dalje prvi izbor mnogih žena, ove godine u trendu su i modernije verzije:

„jelly“ efekat sa staklastim sjajem

efekat sa staklastim sjajem „cat-eye“ manikir

manikir hromirani završni sloj

crveni francuski manikir

minimalistički detalji u crvenoj boji.

Kada je reč o obliku noktiju, crvena podjednako lepo izgleda na kratkim, bademastim ili takozvanim „squoval“ noktima.

„Beauty“ stručnjaci smatraju da crvena boja laka za nokte nikada ne izlazi iz mode jer uspešno spaja eleganciju, luksuz i ženstvenost.

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