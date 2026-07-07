Pastelne nijanse su svake godine prvi izbor kada stigne leto, ali ove godine jedna boja se posebno izdvojila. Reč je o kremastoj pastelno žutoj nijansi, poznatoj kao “butter yellow”, koja je već preplavila društvene mreže i salone lepote.

Ova razigrana, ali dovoljno suptilna boja uspela je da spoji sve ono što žene traže – svežinu, eleganciju i lako uklapanje uz različite stilove. Upravo zato mnogi je već nazivaju “novom neutralnom bojom”.

Zašto je „butter yellow“ postala hit?

Popularnosti ove boje doprinele su slavne dame poput Hejli Biber i Selene Gomez, koje su je već uvrstile u svoj „beauty“ repertoar. Za razliku od jarke limun žute, „butter yellow“ boja je mekša, kremasta nijansa između mlečno-bele i tople pastelne žute. Upravo ta suptilnost čini je laskavom za gotovo svaki ten, posebno lepo ističe preplanulu kožu, ali savršeno pristaje i svetlijem tenu.

Kako da je nosite na noktima?

Minimalistkinje će obožavati klasično nanošenje preko celog nokta. Dva sloja laka daju punu, bogatu boju noktiju, dok poluprovidna varijanta pruža sofisticiran, uredan izgled. Za moderniji efekat, možete dodati biserni ili hromirani prah preko žute baze, što je trend inspirisan popularnim “glazed donut” stilom. Tako dobijate blistav, gotovo futuristički sjaj. Diskretni šljokičasti "top coat" je idealan izbor za proslave, venčanja i more.

„Butter yellow“ je savršena baza za letnje motive. Cvetni uzorci savršeno se uklapaju u sezonu. Popularni su i voćni detalji poput minijaturnih limuna, koji podsećaju na letnji odmor.

Ombre prelazi iz mlečno bele u žutu, kao i takozvani “aura” nokti gde je boja intenzivnija u sredini, takođe su veliki hit. Kombinovanje sa drugim pastelnim nijansama poput breskve ili bejbi plave otvara prostor za bezbroj jedinstvenih kombinacija.

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