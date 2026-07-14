Ona je u ispovesti otkrila da zbog drugog muškarca ima potrebu da se sredi, misli o njemu i smeje se "kao luda".

- Tek kada sam postala majka, shvatila sam koliko su ta koketiranja ključna za moju sreću i samopouzdanje. Simpatija je neko ko život čini malo zabavnijim i zanimljivijim. To je nešto čemu se radujemo tokom dana. Stalna mogućnost interakcije mogla bi mi vratiti malo boje na moje obraze i podsetiti me da sam i žena i mama. Gotovo da nije ni važno ko je vaša simpatija. Svako ko je s*ksi, ali siguran, može proći. Važno je da oboje razumete pravila - objašnjava ona i dodaje:

- Trebalo bi da postoji kontakt očima koji traje malo duže nego što bi trebalo. Trebalo bi da se ruke isprepliću jedna u drugu. U želudcu bi trebalo da postoji napeto uzbuđenje i osmeh na licu koji traje, čak i kada sat vremena posle perete posuđe. Može biti i sladak, sramežljiv tip, vaš optičar, vaš porodični doktor ili poštar - govori majka, ali to nije sve!

- To su opasne, uzbudljive misli o muškarcima koji su zauzeti. To mora biti neko koga redovno viđate, neko ko se uklapa u strukturu, rutinu i sigurnost vašeg života - smatra ona.