Izbor prave boje kose može potpuno da promeni izgled lica, zbog čega ovog leta jedan frizerski trend osvaja žene širom sveta. Posle godina dominacije hladnih i pepeljastih nijansi, u modu se vraćaju topli zlatni tonovi koji kosi daju sjaj, a licu svežinu i mekši izgled.

Trend poznat kao Gold Rush ili zlatni tonovi jedan je od najvećih hitova leta 2026. godine. Frizeri kažu da pristaje gotovo svakoj prirodnoj boji kose i tenu, ali posebno lepo stoji ženama starijim od 50 godina jer vizuelno podmlađuje lice i koži vraća zdraviji, odmorniji izgled.

Zlatni tonovi ponovo osvajaju salone

Nakon nekoliko sezona u kojima su dominirale hladne plave nijanse i pepeljasti tonovi, moda se okreće toplijim bojama koje deluju prirodnije i ženstvenije.

Ideja ovog trenda nije da kosa bude izrazito žuta ili zlatna, već da dobije suptilne tople odsjaje koji stvaraju utisak prirodno osvetljenih pramenova. Upravo zbog toga kosa izgleda punije, zdravije i sjajnije.

Koje nijanse su najpopularnije?

Najtraženije su:

medeno plava,

karamel pramenovi,

tople nijanse lešnik i čokolade,

zlatno smeđa sa blagim refleksima.

Sve ove boje daju kosi dubinu i pokret, bez potrebe za drastičnim promenama.

Zašto žene posle 50. obožavaju ovaj trend?

Frizerski stručnjaci objašnjavaju da hladni tonovi često dodatno naglašavaju bore, umoran ten i sive senke na licu. Toplije nijanse imaju potpuno drugačiji efekat - omekšavaju crte lica, ublažavaju kontrast između kože i kose i daju utisak svežijeg izgleda.

Zbog toga mnoge žene biraju upravo zlatne tonove kada žele da izgledaju mlađe, a da pritom ne menjaju potpuno boju kose.

Prirodan izgled je najveći adut

Ono što ovaj trend razlikuje od prethodnih jeste to što ne traži potpuno farbanje. Dovoljno je nekoliko pažljivo postavljenih toplih pramenova ili diskretno osvežavanje postojeće boje kako bi kosa dobila potpuno novi izgled.

Cilj nije da promenite sebe, već da naglasite ono što već imate. Rezultat je kosa koja izgleda kao da ju je prirodno posvetlelo letnje sunce - sjajna, zdrava i puna života.

Ako razmišljate o promeni frizure ovog leta, upravo su topli zlatni tonovi jedan od najboljih načina da osvežite izgled bez velikog rizika. Stručnjaci veruju da će ovaj trend ostati aktuelan i tokom jeseni, upravo zbog prirodnog efekta i činjenice da pristaje gotovo svakoj ženi.