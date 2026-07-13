Nova nedelja počinje sa utiskom da su finansije pod kontrolom, ali vrlo brzo kreću sitni troškovi koji neprimetno prazne novčanik. Dostava hrane, gorivo, kafa, neka stvar na popustu, rođendan, iznenadni račun... Ništa nije dramatično samo po sebi, ali će do sredine nedelje mnogi shvatiti gde je nestao novac koji su planirali da sačuvaju.

Period od 13. do 19. jula idealan je da sredite finansije. Proverite pretplate koje više ne koristite, podsetite nekoga da vam vrati dug, razgovarajte o plati ili honoraru, odustanite od kupovine koja vam zapravo nije potrebna. Ne treba ni štedeti po svaku cenu, ali ni trošiti samo da biste ostavili utisak da vam je sve potaman.

Ovan

Ovnovi bi ove nedelje trebalo da izbegavaju impulsivne kupovine izazvane besom, stresom ili osećajem da su "zaslužili nešto lepo". Takva kupovina će vas obradovati samo na kratko.

S druge strane, kada je zarada u pitanju, budite hrabriji. Javite se starim klijentima, ponudite svoje usluge ili otvoreno razgovarajte o ceni svog rada. Novac sada dolazi kroz mirne i jasne dogovore, a ne kroz rasprave.

Bik

Bikovi će želeti više udobnosti, a to će se odmah odraziti na novčanik. Hrana, garderoba, kozmetika, sitnice za dom – sve će delovati kao da vam je neophodno.

Na poslu bi mogla da se pokrene priča o zaradi. Ako već dugo radite više nego što ste plaćeni, vreme je da to mirno i argumentovano kažete.

Blizanci

Novac će kod Blizanaca biti vezan za komunikaciju. Mogući su novi poslovni kontakti, poruke, pozivi i zanimljive ponude za dodatnu zaradu.

Najveći problem biće sitni izdaci. Kafa ovde, taksi tamo, neka aplikacija, još jedna pretplata... Do kraja nedelje shvatićete da su upravo te sitnice napravile ozbiljnu rupu u budžetu.

Rak

Rakovi bi trebalo pažljivije da raspolažu zajedničkim ili porodičnim novcem. Neko će računati na vašu dobrotu ili pokušati da vas navede da platite više nego što treba.

Ovo je dobra nedelja da zajedno sa ukućanima napravite plan troškova. Ako delite budžet, pravila moraju važiti za sve.

Lav

Lavovi će želeti da sebi priušte nešto lepo i kvalitetno. U tome nema ništa loše, ali kupujte zato što se vama dopada, a ne da biste nekoga impresionirali.

Na poslu se otvara prilika da zablistate. Novi klijent, važan sastanak ili razgovor o unapređenju mogli bi da vam donesu veću zaradu.

Devica

Device bi trebalo da detaljno pregledaju svoje račune. Možda još plaćate pretplatu koju odavno ne koristite ili vam promiče neka nepotrebna mesečna stavka.

Na poslu ne prihvatajte automatski dodatne obaveze. Ako se od vas traži više rada, sasvim je opravdano da tražite i veću naknadu.

Vaga

Vage bi ove nedelje lako mogle da potroše više nego što planiraju na garderobu, kozmetiku, restorane ili poklone.

Pre nego što izvadite novčanik, zapitajte se da li vam je ta stvar zaista potrebna ili samo želite da ostavite bolji utisak.

Pregovori i poslovna partnerstva, s druge strane, mogu biti veoma uspešni.

Škorpija

Škorpije ne bi trebalo svima da pričaju o svojim finansijskim planovima. Previše saveta moglo bi samo da vas zbuni.

Moguće je rešavanje pitanja kredita, poreza, dugova ili zajedničkih finansija. Krajem nedelje postoji šansa da vam se vrati novac ili da napravite značajnu uštedu.

Strelac

Strelčevi će želeti više slobode, putovanja i izlazaka, ali bi to moglo ozbiljno da optereti budžet.

Na poslovnom planu mogu se otvoriti prilike preko interneta, stranaca, obrazovanja ili novih poznanstava. Samo budite oprezni sa ponudama koje obećavaju laku i brzu zaradu.

Jarac

Jarčevi će ove nedelje ponovo pokušati da iznesu sve na svojim leđima. Možete mnogo da zaradite, ali pitanje je koliko će vas to koštati.

Odličan je trenutak za razgovor o plati, honoraru ili uslovima saradnje. Nemojte pristajati na obećanja da ćete "kasnije pričati o novcu".

Vodolija

Vodolijama stiže zanimljiva ideja za dodatnu zaradu. Moguće je da će biti povezana sa internetom, društvenim mrežama, tehnologijom ili nekim starim projektom koji ponovo postaje aktuelan.

Pazite samo da ne kupujete skupe kurseve, gedžete ili programe koje nikada nećete koristiti.

Ribe

Ribe bi trebalo da povedu računa o emotivnom trošenju novca. Kada ste nervozni, tužni ili umorni, lako posežete za kupovinom koja vas trenutno oraspoloži.

Najviše uspeha doneće vam kreativni poslovi, rad sa ljudima i sve ono gde dolaze do izražaja vaša intuicija i osećaj za detalje. Ne potcenjujte svoj rad – vaše vreme i iskustvo imaju cenu.

Savet za sve znakove

Do kraja nedelje biće jasno ko je mudro upravljao novcem, a ko je pokušavao da kupovinom popravi raspoloženje ili ostavi bolji utisak. Prava finansijska sigurnost ne počinje velikom platom, već onog trenutka kada prestanete da trošite novac kako biste ispunili tuđa očekivanja.

Najbolji potez ove nedelje je jednostavan: kupite ono što vam zaista treba, odustanite od onoga što kupujete iz umora ili stresa i, ako vaš rad vredi više, konačno recite svoju cenu.