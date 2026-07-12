Ako se osećate neprijatno zbog celulita, niste jedini. Čak 85 odsto žena dobije celulit tokom života, što znači da ga gotovo sve imaju na nekom delu tela.

Najčešće se pojavljuje na butinama, zadnjici, nadlakticama i stomaku, mestima gde telo prirodno skladišti masne naslage.

Žene svih godina, oblika tela i telesne težine mogu imati celulit. Uprkos brojnim reklamama koje obećavaju čudesna rešenja, celulit nije bolest koju treba „izlečiti“.

Kako hormoni utiču na celulit?

Pojava celulita često je povezana sa hormonskim promenama. Nakon puberteta, estrogen podstiče zadržavanje tečnosti u masnom tkivu. Tako uvećane masne ćelije vrše pritisak na vezivno tkivo ispod kože, stvarajući karakterističan izgled „narandžine kore“, objašnjava dr Meri Džejms, stručnjak za prirodnu medicinu.

Tokom trudnoće iste hormonske promene koje uzrokuju strije mogu povećati i sklonost ka nastanku celulita.

Estrogen takođe reguliše proizvodnju kolagena. Kada tokom perimenopauze i menopauze nivo ovog hormona počne da opada i varira, smanjuje se i proizvodnja kolagena.

Manjak kolagena znači slabije vezivno tkivo i tanju kožu, što stvara idealne uslove da celulit postane vidljiviji.

Pored toga, estrogen igra važnu ulogu u zdravoj cirkulaciji. Hormonski disbalans može oslabiti protok krvi i limfe, što dodatno doprinosi izraženijem izgledu celulita.

Drugi faktori koji doprinose celulitu

Višak telesne težine može učiniti celulit uočljivijim, jer veće količine masti dodatno opterećuju vezivno tkivo.

Slab mišićni tonus takođe može naglasiti neravnine na koži. Pušenje je još jedan poznat faktor rizika, jer narušava cirkulaciju i smanjuje sposobnost organizma da proizvodi kolagen.

Ipak, genetika igra značajnu ulogu, pa i vitke i fizički aktivne osobe mogu imati izražen celulit.

Napravite piling od kafe

Kofein može privremeno poboljšati cirkulaciju i pomoći u uklanjanju mrtvih ćelija kože, pa napravite piling od taloga kafe.

Recept za domaći piling od kafe:

1/4 šolje taloga kafe

3 kašike šećera

3 kašike istopljenog kokosovog ulja

Pomešajte sastojke dok ne dobijete pastu i čuvajte u tegli do dve nedelje. Koristite tokom tuširanja kao klasičan piling, a zatim isperite toplom vodom, savetuje doktorka za „Women’s Health“.

Iako ne postoji potpuno prirodan način da se celulit trajno ukloni, zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost, hidratacija i nega kože mogu značajno poboljšati njen izgled. Takođe, važno je zapamtiti da je celulit potpuno normalna pojava koja pogađa ogromnu većinu žena, bez obzira na godine ili telesnu težinu.

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