Ovan (21. mart – 19. april)

Očekuje vas dinamična nedelja u kojoj ćete imati priliku da završite obaveze koje su se dugo odlagale. Na poslu ćete biti puni inicijative, ali izbegavajte impulsivne odluke. U ljubavi slobodni Ovnovi mogu upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati, dok će zauzeti rešavati sitne nesporazume kroz iskren razgovor. Obratite pažnju na odmor i kvalitet sna.

Bik (20. april – 20. maj)

Finansijska situacija postaje stabilnija, a pred vama je prilika za dodatnu zaradu ili dobar dogovor. Ljubavni odnosi dobijaju novu toplinu, posebno ako ste spremni da otvoreno pokažete emocije. Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Više vremena provedite u prirodi kako biste napunili baterije.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Komunikacija će biti vaš najveći adut. Lako ćete rešavati nesuglasice i ostaviti odličan utisak na ljude iz poslovnog okruženja. Ljubavni život donosi uzbuđenja, ali i potrebu da jasno izrazite svoja očekivanja. Kraj nedelje idealan je za kraće putovanje ili druženje sa prijateljima.

Rak (21. jun – 22. jul)

Sunce u vašem znaku i dalje vam daje dodatnu energiju i samopouzdanje. Pravi je trenutak da donesete odluku koju ste dugo odlagali. Partner će ceniti vašu pažnju i podršku, dok slobodni Rakovi mogu započeti zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Pazite na ishranu i unos tečnosti.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Ovo je period pripreme za vašu sezonu, pa ćete sve češće razmišljati o promenama i novim planovima. Na poslu budite strpljivi jer rezultati dolaze postepeno. Ljubav donosi lepe trenutke, naročito ako napravite prvi korak. Finansije zahtevaju malo više discipline pri trošenju.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Organizacija će vam pomoći da završite više nego što ste planirali. Poslovni kontakti mogu doneti korisne informacije ili novu priliku. U emotivnim odnosima važno je da ne analizirate svaki detalj. Slobodne Device privlači osoba koja deli slične životne vrednosti. Više se krećite.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Pred vama je nedelja u kojoj ćete tražiti balans između privatnog i poslovnog života. Moguće su pohvale ili priznanje za trud koji ste ulagali prethodnih meseci. Ljubavni odnosi postaju iskreniji, a slobodne Vage imaju priliku za romantičan susret na nekom društvenom događaju.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Intuicija će vas voditi ka dobrim odlukama. Na poslu ćete lako prepoznati kome možete verovati. Emotivni život donosi više strasti, ali i potrebu da ostavite prošlost iza sebe. Finansije su stabilne, ali izbegavajte rizične investicije. Posvetite više pažnje odmoru.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Želja za promenom i avanturom biće izraženija nego inače. Neki Strelčevi mogu planirati putovanje ili edukaciju koja će im otvoriti nova vrata. U ljubavi vas očekuju zanimljivi razgovori i nova poznanstva. Kraj nedelje donosi više optimizma i dobrih vesti.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Fokus će biti na partnerstvima, bilo poslovnim ili ljubavnim. Saradnja sa drugima može vam doneti uspeh koji sami ne biste lako ostvarili. U ljubavi je vreme za kompromis i otvoren razgovor. Obratite pažnju na troškove i izbegavajte nepotrebne kupovine.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Poslovni tempo će biti ubrzan, ali ćete uspeti da ispunite sve rokove. Moguće su promene u svakodnevnoj rutini koje će vam dugoročno prijati. Ljubavni život postaje zanimljiviji, posebno za slobodne Vodolije koje bi mogle upoznati nekoga preko posla ili zajedničkih prijatelja.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Kreativnost i inspiracija biće na vrhuncu, pa je ovo odličan period za umetničke projekte i nove ideje. Ljubavni odnosi donose nežnost i razumevanje, dok slobodne Ribe privlače osobe koje ih inspirišu. Kraj nedelje rezervisan je za opuštanje, porodicu i aktivnosti koje vas ispunjavaju.