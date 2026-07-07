Điđi Hadid napravila je dugu pauzu od svoje prepoznatljive bob frizure. Iako je nekada bila verna kraćim dužinama koje su sezale do brade, poslednjih godinu dana pustila je kosu da naraste, a sada je predstavila novu frizuru koja već privlači veliku pažnju ljubitelja lepote.

Za njenu transformaciju zaslužan je dugogodišnji frizer Dimitris Đanetos, koji otkriva da se tajna raskošnog volumena krije u modernoj interpretaciji takozvanog C-cuta. Reč je o slojevitom šišanju koje mekim linijama uokviruje lice, pri čemu pramenovi oblikuju karakterističnu siluetu nalik slovu C, usmerenu ka unutra.

Đanetos je Điđi ošišao na takozvane "love layers", odnosno slojeve u obliku srca. Kako objašnjava, volumen je koncentrisan u gornjem delu frizure, dok prvi slojevi započinju neposredno ispod brade i postupno se spuštaju prema vrhovima. Takav raspored stvara efekat vizuelnog konturisanja lica, naglašava jagodice i omekšava crte.

Posebno lepo izgleda u kombinaciji sa središnjim razdeljkom jer dodatno podiže volumen pri korenu. Frizura je oblikovana velikom okruglom četkom, a pramenovi su tokom hlađenja bili učvršćeni ukosnicama kako bi zadržali punoću. Završni korak bilo je lagano razbarušivanje prstima i malo laka za kosu, čime je postignut onaj nenametljiv, luksuzni izgled kakav poslednjih sezona dominira beauty svetom.

Ovakvo slojevito šišanje posebno dolazi do izražaja na višedimenzionalnim nijansama plave kose kakve nosi Điđi Hadid. Različite dužine dodatno naglašavaju svetlije i tamnije tonove, zbog čega kosa deluje još gušće i živahnije.

Osim što izgleda efektno, ova frizura je i vrlo praktična. Zbog prirodnog volumena zahteva manje vremena za stilizovanje, što je čini idealnim izborom za letnje mesece kada većina želi postići doteran izgled uz minimalan trud.

Dimitris Đanetos već je godinama poznat po slojevitim frizurama koje daju teksturu i pokret. Među njegovim klijentkinjama nalaze se i Penelope Kruz, kojoj je kreirao elegantni bob do ramena sa šiškama, te Amal Kluni, čiju je dugu kosu osvežio boho slojevima. Upravo zato ne čudi što mnogi predviđaju da će "love layers" biti jedna od najtraženijih frizura ove sezone.

Video: