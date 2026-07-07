Kardiolog dr. Frančesko Lo Monako upozorio je na pet vrsta pića koja se često reklamiraju kao bolji izbor za zdravlje, ali prema njegovim rečima, stvarnost nije uvek onakva kakvu sugerišu reklame i ambalaža.

Lekar iz Londona smatra da mnogi proizvodi stvaraju utisak da čine nešto dobro za organizam, dok zapravo mogu sadržati velike količine šećera, kofeina ili drugih sastojaka koji nisu idealni za zdravlje srca.

"Neke od najštetnijih stvari koje ljudi unose u organizam dolaze upravo u flašama koje se predstavljaju kao zdrave", rekao je dr. Lo Monako.

Dijetalni gazirani napici

Iako mnogi posežu za verzijama bez šećera misleći da prave zdraviji izbor, kardiolog upozorava da ni one nisu idealno rešenje.

"Istraživanja su povezala veliku konzumaciju dijetalnih gaziranih pića s većom učestalošću dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti", rekao je. Dodao je da takvi napici mogu održati naviku na vrlo sladak ukus, zbog čega nekim ljudima kasnije može biti teže preći na zdravije opcije.

Sportski napici

Sportska pića često se povezuju s boljim rezultatima tokom treninga, no dr. Lo Monako smatra da većini ljudi nisu potrebna. "Za većinu ljudi to su samo zaslađena bezalkoholna pića u sportskoj ambalaži koja dodaju kalorije koje zapravo nije potrebno nadoknaditi", objasnio je.

Za običnu fizičku aktivnost voda je najčešće sasvim dovoljna, dok kod dugih i intenzivnih treninga, uz veliko znojenje, mogu imati smisla napici s elektrolitima bez dodatnog šećera.

"Detoks" čajevi

Proizvodi koji obećavaju čišćenje organizma i brzo poboljšanje zdravlja poslednjih su godina postali vrlo popularni, ali lekar upozorava da takva obećanja često nisu potkrepljena dokazima.

"Takvi proizvodi često sadrže kombinaciju visokih količina kofeina, laksativa i biljnih sastojaka. Mogu imati nuspojave, a ne nude nikakav stvarnu prečicu do zdravijeg srca", rekao je. Upozorio je i da ljudi zbog oslanjanja na takve proizvode ponekad mogu odložiti odlazak lekaru kada imaju stvarni zdravstveni problem.

Kafa u limenci

Gotove kafe u limenkama mnogima su praktičan način da brzo unesu kofein, ali lekar upozorava da često nemaju puno veze s običnom kafom.

"Sama kafa nije problem, ali neke gotove verzije sadrže sirupe i velike količine šećera, zbog čega više podjećaju na zaslađene napitke nego na običnu kafu", rekao je. Dugoročna navika takvog unosa može pridoneti povećanju telesne težine, višim nivoima triglicerida i lošijoj kontroli šećera u krvi.

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