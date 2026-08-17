Pred nama je nedelja koja će mnogima doneti osećaj da se sve dešava odjednom. Posao će tražiti brze reakcije, u ljubavi će neke stvari konačno morati da se izgovore naglas, dok će novac pojedinim znacima zadavati glavobolju. Najvažnije je da od 16. do 22. avgusta ne donosimo velike odluke u afektu, naročito kada su emocije uzburkane.

Device bi posebno trebalo da izbroje do deset pre nego što preseku nešto što kasnije neće moći lako da poprave, dok Škorpije treba da uspore i više pažnje posvete sebi i svom zdravlju.

Evo šta narednih sedam dana donosi svakom znaku Zodijaka.

OVAN

Posao: Nedelja vam donosi mnogo energije, ali i želju da sve završite odmah. Upravo tu možete napraviti grešku. Na poslu vam se otvaraju dobre mogućnosti, posebno ako se bavite privatnim biznisom, kreativnim zanimanjem, sportom ili radite sa velikim brojem ljudi. Sredinom nedelje mogući su neplanirani troškovi ili razgovori o novcu, nasledstvu i zajedničkoj imovini. Ne trošite iz inata ili trenutnog zadovoljstva.

Ljubav: Kod kuće može da zaiskri zbog sitnice koja se dugo gurala pod tepih. Partner možda neće razumeti vašu potrebu da sve rešite odmah. Slobodni Ovnovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koja ih istovremeno privlači i nervira.

Zdravlje: Usporite tempo i kontrolišite krvni pritisak ako ste tome skloni.

BIK

Posao: Finansije konačno mogu da krenu nabolje. Moguć je dodatni prihod, novi poslovni dogovor ili prilika koju niste očekivali. Nekim Bikovima sledi i ozbiljno razmišljanje o promeni posla. Ipak, oko 20. avgusta držite novčanik pod kontrolom – nije trenutak za kupovine samo zato što ste nešto poželeli.

Ljubav: Partner može biti osetljiviji nego inače, a vi nećete imati mnogo strpljenja za objašnjavanja. Nemojte ćutanje koristiti kao kaznu. Slobodni Bikovi mogli bi da se iznenade kada shvate da ih privlači neko koga već duže poznaju.

Zdravlje: Mogući su nesanica i umor. Obratite pažnju na grlo i štitnu žlezdu ako već imate tegobe.

BLIZANCI

Posao: Nova ponuda, ugovor ili razgovor o napredovanju mogu vam vratiti motivaciju. Ipak, početkom nedelje ne rasipajte novac, a 22. avgusta budite posebno pažljivi sa dokumentima, putovanjima i finansijskim dogovorima. Ako nešto ne razumete, pitajte dva puta pre nego što potpišete.

Ljubav: Oko vas će biti više flerta nego što ste planirali. Slobodni mogu uleteti u uzbudljivu, ali kratkotrajnu avanturu. Zauzeti Blizanci, međutim, treba da pripaze na reči – jedna bezazlena rečenica može prerasti u ozbiljnu raspravu.

Zdravlje: Nervoza i napetost. Potrebno vam je više sna.

RAK

Posao: Nemojte verovati baš svemu što čujete u kancelariji. Moguće su priče iza leđa, pogrešno prenete informacije ili pokušaj nekoga da vas uvuče u problem koji nije vaš. Od 18. do 20. avgusta situacija se okreće u vašu korist i mogući su finansijski ili poslovni pomaci. Sa važnim potpisima 22. avgusta ipak sačekajte ako možete.

Ljubav: Slobodni Rakovi mogli bi da upoznaju osobu koja će im veoma brzo probuditi emocije. Zauzeti će, međutim, morati da porade na bliskosti. Ako osećate da se partner udaljio, razgovor će pomoći više od durenja.

Zdravlje: Pazite na stomak i budite oprezniji kako biste izbegli sitnije povrede.

LAV

Posao: Ovo može biti jedna od boljih nedelja za vas. Mogući su uspeh, veća zarada, rešavanje pravnih pitanja ili dobre vesti povezane sa putovanjem, obrazovanjem i inostranstvom. Ako radite nešto kreativno ili javno, mogli biste konačno dobiti priznanje koje ste dugo čekali.

Ljubav: U porodici se otvara tema koju više niko ne može da ignoriše. Neki Lavovi će doneti važnu odluku o vezi ili braku. Slobodni bi krajem nedelje mogli da upoznaju harizmatičnu osobu koja će im odmah privući pažnju – ali ne zalećite se samo zato što je hemija jaka.

Zdravlje: Obratite pažnju na pritisak i kičmu.

DEVICA

Posao: Novac dolazi u prvi plan. Moguća je zarada preko dodatnog posla, saradnje sa strancima, pisanja ili novog ugovora. Neke Device mogu rešavati i pitanje nasledstva ili zajedničke imovine. Oko 20. avgusta moguća je rasprava sa nadređenima, zato nemojte dozvoliti da vas trenutna ljutnja košta više nego što treba.

Ljubav: Ovde će vam biti potrebno najviše strpljenja. Porodične nesuglasice mogu vas dovesti do tačke kada ćete poželeti da presečete i kažete: "Dosta mi je svega." Nemojte donositi impulsivne odluke. Ono što vam u trenutku besa izgleda kao jedino rešenje, već sutradan možete videti potpuno drugačije.

Zdravlje: Ne ignorišite umor i signale koje vam telo šalje, posebno oko 18. avgusta.

VAGA

Posao: Dobra nedelja za novac i konkretizovanje planova. Nešto na čemu radite još od početka godine konačno bi moglo da dobije pravi oblik. Mogući su novi ugovori, trgovina, kraća putovanja ili dodatna zarada. Krajem nedelje možete videti prve ozbiljne rezultate svog prethodnog rada.

Ljubav: Slobodne Vage treba dobro da otvore oči. Može vas privući osoba koja nije baš onakva kakvom se predstavlja. Zauzeti mogu ući u raspravu zbog ljubomore ili nepoverenja. Ne dozvolite da vam tuđe priče naprave problem u vezi.

Zdravlje: Osetljivi zglobovi i kosti. Nemojte se fizički forsirati.

ŠKORPIJA

Posao: Intuicija vam govori da nešto nije kako treba – i ovog puta je poslušajte. Neko iz poslovnog okruženja možda vam ne govori celu istinu ili pokušava da igra na dve strane. Sredinom nedelje moguć je finansijski uspeh, ali planovi mogu usporiti baš kada pomislite da je sve završeno. Ne otkrivajte svima šta nameravate.

Ljubav: Odnos sa partnerom može zahladneti, naročito ako se već neko vreme vrtite oko istog problema. Novac i porodične obaveze mogu dodatno pojačati tenziju. Ne morate baš svaku bitku da dobijete – neke je pametnije završiti razgovorom.

Zdravlje: Ove nedelje više pažnje posvetite sebi. Ako vas nešto duže muči ili niste sigurni u savet koji ste dobili, razgovarajte sa lekarom i, kada je potrebno, potražite drugo stručno mišljenje.

STRELAC

Posao: Od 20. avgusta stvari mogu početi da se okreću u vašu korist. Posebno dobre prilike imaju oni koji sarađuju sa inostranstvom, studiraju, putuju ili rešavaju pravna pitanja. Finansije, međutim, mogu biti problematične. Ne pozajmljujte novac olako i 22. avgusta nekoliko puta proverite svaki dokument.

Ljubav: Partner možda neće imati razumevanja za sve vaše planove, a vi ćete teško podnositi ograničenja. Ako nešto sumnjate, pitajte direktno umesto da pravite scenario u glavi. Jedno prijateljstvo takođe može doći do tačke pucanja.

Zdravlje: Budite posebno pažljivi u saobraćaju.

JARAC

Posao: Porodični posao, nekretnine ili saradnja sa ljudima koje dugo poznajete mogu doneti zaradu. Sredinom nedelje rešavaćete pitanja zajedničkog novca, nasledstva ili drugih finansijskih obaveza. Oko 21. avgusta izbegavajte sukobe sa nadređenima. Ne dokazujte da ste u pravu po svaku cenu.

Ljubav: U kući može biti napeto. Partner ili član porodice može vam zameriti nešto što se već dugo skuplja. Do 22. avgusta situacija može kulminirati ako svi budu tvrdoglavi. Nekada je dovoljno da prvi spustite loptu.

Zdravlje: Pazite na povrede tokom treninga i fizičkog rada.

VODOLIJA

Posao: Dobro pročitajte svaki mejl, ugovor i dokument koji vam stigne. Nesporazumi mogu nastati upravo zbog detalja koji vam na prvi pogled deluje nevažan. Oko 20. avgusta stiže mnogo bolja energija za novac, pa su mogući dodatni prihodi ili uspeh kroz javni i društveni angažman.

Ljubav: Neke Vodolije u ozbiljnim vezama mogle bi da čuju pitanje koje već dugo priželjkuju. Slobodnima se smeši zanimljiv susret preko prijatelja, društvenih mreža ili na putovanju. Krajem nedelje ne kvarite lep odnos raspravom oko sitnice.

Zdravlje: Oprez u saobraćaju i više odmora.

RIBE

Posao: Početak nedelje može vas naterati da se zapitate gde vam odlazi sav novac. Neplanirani izdaci nisu isključeni, pa odložite ono što nije neophodno. Oko 20. avgusta situacija se popravlja, posebno za Ribe koje sarađuju sa inostranstvom ili se bave obrazovanjem, pravnim poslovima i kreativnim zanimanjima. Krajem nedelje biće vreme za malo ozbiljniju štednju.

Ljubav: Ne verujte svakoj priči samo zato što želite da bude istinita. Ako u vezi već postoji sumnja, naredni dani mogu je izvući na površinu. Slobodne Ribe mogu upoznati zanimljivu osobu na putovanju ili preko nekoga ko ne živi u njihovom mestu, ali nemojte odmah davati celo srce.

Zdravlje: Ne zanemarujte tegobe, naročito ako se ponavljaju. Ako imate kardiovaskularne simptome ili druge zdravstvene probleme, obratite se lekaru.