Beli luk je decenijama jedan od najcenjenijih sastojaka u kuhinji, ali i prirodni saveznik zdravlja. No, uprkos brojnim koristima, mnogi ga izbegavaju zbog intenzivnog zadaha koji može potrajati satima. Srećom, postoji jednostavno rešenje koje vam može omogućiti da bezbrižno uživate u ovoj namirnici.

Jednostavno rešenje za neprijatan zadah

Profesor i naučni komunikator Alvaro Karmona preporučuje jednostavan trik: pojedite jednu jabuku odmah nakon obroka koji sadrži beli luk. U videu objavljenom na društvenim mrežama objasnio je da će to znatno ublažiti neprijatan miris. Razlog je naučno utemeljen - jabuke sadrže enzime i fenolne spojeve koji reaguju sa sumpornim spojevima iz belog luka.

Upravo su ti sumporni spojevi, koji nastaju seckanjem ili gnječenjem belog luka, odgovorni za karakterističan miris. Zadržavaju se u ustima i na sluznici pa ih nije lako ukloniti ni pranjem zuba.

Kada se jabuka pojede neposredno nakon belog luka, njeni prirodni sastojci pomažu da se neutrališu ti spojevi pre nego što se prošire organizmom. Osim toga, jabuka je bogata vlaknima, vitaminima i antioksidansima, što je čini zdravim dodatkom ishrani.

Brojne zdravstvene koristi

Dobrobiti belog luka daleko nadilaze njegov intenzivan ukus. Doktorka opšte prakse Odil Fernandez, koja se godinama bavi uticajem ishrane na zdravlje, smatra da bi beli luk trebao biti redovno na jelovniku. Ona preporučuje konzumaciju barem jednog belog luka dnevno.

Prema njenim rečima, rezultati pojedinih istraživanja pokazuju da svakodnevna konzumacija jednog čena belog luka može biti povezan sa smanjenjem rizika od raka prostate za približno deset odsto.

Neka istraživanja navode i da bi veći unos, do četiri bela luka dnevno, mogao biti povezan s još izraženijim zaštitnim učinkom. Ipak, važno je napomenuti da se takvi rezultati moraju posmatrati u kontekstu celokupnog načina života i da beli luk nije zamena za medicinsku prevenciju ili lečenje.

Kako izvući najviše iz belog luka

Stručnjaci ističu da su zdravstvene koristi belog luka povezane ponajpre s alicinom, aktivnim spojem koji nastaje kada se beli luk nasecka ili zgnječi. Alicin ima snažna antioksidativna i antimikrobna svojstva te može pridoneti normalnom radu imunološkog sistema i očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova.

Kako biste iz belog luka izvukli najveću korist, preporučuje se da ga nakon seckanja ostavite nekoliko minuta pre termičke obrade. Time se omogućuje stvaranje većih količina alicina, kojem se pripisuje veliki deo njegovih blagotvornih učinaka. Uz trik s jabukom, više nema razloga izbegavati ovu vrednu namirnicu kao deo uravnotežene ishrane.

Video: