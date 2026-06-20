Do sada svi znamo da bismo svakodnevno trebali nositi SPF kako bismo sprečili oštećenje kože od sunca, iako postoji jedno mesto na kojem većina ljudi zaboravlja naneti zaštitu, a izuzetno je važno – vlasište.

Budući da je vlasište direktno izloženo suncu, veća je verovatnoća da ćete oštetiti vlasište nego čak i delove lica, poput obraza. Iako je veći deo vašeg temena zaštićen kosom, vaš razdeljak će biti vrlo izložen.

Frizer Sem Meknajt za Glamour otkrio je zašto je tako važno zaštititi i svoju kosu: “Štetne sunčeve zrake mogu uzrokovati niz problema za vašu kosu i vlasište, uključujući bleđenje boje, ispucale krajeve, lomljenje i kovrdžanje izazvano vlagom. Ostavljajući vašu kosu suvu, bez sjaja i teškom za rukovanje.”

Neki od nas naučili su na teži način tako što su zaboravili naneti zaštitu na svoj razdeljak, ali ako već ne štitite svoje vlasište ili kosu od sunca, sada je vreme da počnete.

Kao što kaže Meknajt: "Delujući sada, možete osigurati da vaša kosa bude zdrava i dobro zaštićena te da će blistati tokom cele sezone."

Znamo šta mislite: niko ne želi masnu kosu ili bele tragove na tamnijim pramenovima, pa se predlaže upotreba formulacije u obliku spreja za zaštitu od UV zračenja koja će vam dati morsku teksturu, ali i potrebnu zaštitu. Što se tiče ponovnog nanošenja, za vaše vlasište, kao i svugde drugde na licu i telu, treba biti svaka dva do tri sata.

Ako osećate da vam je kosa već oštećena suncem i želite je oživeti, Sem predlaže da isprobate “intenzivni tretman koji obnavlja, dubinski hrani i jača.” Probajte tretman koji je lako uključiti u vašu rutinu i koji deluje za samo pet minuta. Ako idete napolje i ne želite pokriti kosu, dodatno zaštitite kosu hranljivim balzamom.

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