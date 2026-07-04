Na prvi pogled izgleda kao bezazlena livadska biljka, ali stručnjaci upozoravaju da je reč o jednoj od najotrovnijih samoniklih biljaka koja se može pronaći i u našoj blizini. Raste uz puteve, potoke, na ivicama polja, pa čak i u vrtovima, a mnogi je zbog njenog nežnog izgleda lako pomešaju sa drugim biljkama iz iste porodice. Zato je važno znati kako izgleda, gde raste i zašto s njom treba biti izuzetno oprezan.

Kukuta (Conium maculatum) je invazivna biljka koja raste gotovo svuda. Opasna je čak i u veoma malim količinama jer može biti smrtonosna ako se proguta, piše my.clevelandclinic.org.

Potiče iz Evrope, severne Afrike i zapadne Azije, a u antičkoj Grčkoj korišćena je za pogubljenje političkih zatvorenika. Njena najpoznatija žrtva bio je filozof Sokrat. Svi delovi biljke, uključujući listove, stabljiku, plod i koren, otrovni su ukoliko se progutaju, dok kontakt s njom može izazvati iritaciju kože.

Kukuta sadrži alkaloide koji nakon gutanja dovode do ozbiljnih respiratornih smetnji. Posebno predstavlja opasnost za stoku, poput ovaca i krava, koje je mogu pronaći na pašnjacima. Čak i male količine ove biljke mogu imati kobne posledice.

Reč je o dvogodišnjoj biljci kojoj su potrebne dve godine da dostigne punu zrelost. Tokom prve godine raste u obliku rozete, nisko uz tlo, zbog čega se teško uočava. U drugoj godini razvija visoku stabljiku sa belim cvetovima okupljenim u cvasti nalik kišobranima, a potom stvara veliki broj semenki, što joj omogućava brzo i lako širenje.

Kukuta preferira vlažna tla, ali se može pronaći gotovo svuda. Dobro se prilagođava različitim uslovima, naročito na područjima sa narušenim zemljištem. Najčešće raste uz puteve, u jarcima, na ivicama obradivih površina, uz potoke i na poljoprivrednim zemljištima. Može se pojaviti i u vrtovima ako seme dospe vetrom ili na neki drugi način.

Kako prepoznati kukutu

Najlakše se uočava u drugoj godini života, kada ulazi u fazu cvetanja. Pripada porodici šargarepa, pa ima nežno, perasto lišće koje podseća na paprat. Često se opisuje kao biljka neprijatnog, pljesnivog mirisa. Cvetovi se razvijaju krajem proleća, a jedan od najupečatljivijih znakova su ljubičaste mrlje na stabljici.

Kako se rešiti kukute

Najefikasnije je uklanjanje u prvoj godini rasta, kada je biljka još mlada. Tada se preporučuje primena herbicida namenjenog za širokolisne biljke. Pojedinačne biljke mogu se ukloniti i ručnim čupanjem, ali je važno izvaditi ceo koren. Kukutu ne treba odlagati na kompost, već u običan otpad.

Pošto može izazvati iritaciju kože, prilikom rada u područjima gde se sumnja na prisustvo ove biljke potrebno je nositi zaštitnu odeću, uključujući duge pantalone, odeću dugih rukava i zaštitne rukavice, naročito tokom plijevljenja ili košenja. Takođe, biljku nikada ne treba spaljivati jer udisanje dima i isparenja može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

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