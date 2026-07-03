Iako kosa u mladosti često deluje kao da raste neverovatnom brzinom, njen rast se s godinama obično usporava. Ako imate utisak da, šta god da radite, vaša kosa ne može da pređe određenu dužinu, za to zapravo postoji naziv.

Triholog i stručnjak za rast kose otkriva šta zapravo znači pojam „hronična dužina kose“ i šta možete da učinite kako biste rešili taj problem.

Šta zapravo znači „hronična dužina kose“?

Ako vam se čini da kosa, uprkos svim naporima, nikada ne preraste određenu dužinu, razlog možda nije samo loša sreća. Prema rečima trihologa Šaba Kaspare, ono što se često naziva „hroničnom dužinom kose“ uglavnom je posledica dva ključna faktora – ishrane i upale u organizmu.

„Kada kosa ne može da poraste preko određene dužine, glavni uzroci su najčešće neadekvatna ishrana i upalni procesi“, kaže Kaspara za Real Simple. Iako kosa tehnički nastavlja da raste, vlasi vremenom postaju sve slabije. Nedovoljan unos proteina – naročito potpunih izvora aminokiselina, poput crvenog mesa – zajedno sa pojačanom upalom izazvanom hroničnim stresom, povišenim nivoom kortizola, ishranom koja podstiče upale ili određenim zdravstvenim problemima, može dovesti do toga da kosa postane tanja, lomljivija i sklonija cvetanju krajeva i pucanju pre nego što dostigne veću dužinu.

Drugim rečima, problem često nije u tome što je kosa prestala da raste, već u tome što ne može da zadrži svoju dužinu.

Zašto kosa ne uspeva da zadrži dužinu?

Kaspara kaže da se sa ovim problemom često susreće kod svojih klijenata.

„Kod njih se obično ne primećuje pojačano opadanje niti klasičan oblik gubitka kose“, objašnjava ona. „Umesto toga, primećuju da su vlasi postale sve tanje, slabije i da više ne mogu da dostignu niti zadrže veću dužinu.“

Loša ishrana i hronični stres spadaju među najveće uzroke ovog problema, ali i svakodnevne navike mogu dodatno da pogoršaju stanje. Često stilizovanje toplim alatima, izbeljivanje kose i agresivni hemijski tretmani vremenom oštećuju vlas, povećavaju njenu sklonost pucanju i otežavaju da kosa izgleda duže i gušće.

Veliku ulogu imaju i upalni procesi u organizmu, jer mogu da poremete prirodni ciklus rasta kose i naruše kvalitet same vlasi.

Rezultat je kosa koja deluje kao da je trajno „zaglavljena“ na istoj dužini, bez obzira na to koliko se trudite da je pustite da poraste.

Kako pomoći kosi da raste duže i bude jača?

Dobra vest je da zdraviji rast kose ne zavisi samo od kupovine novog šampona ili češćeg skraćivanja krajeva. Prema rečima Kaspare, rešavanje problema hronične dužine kose zahteva sveobuhvatan pristup koji jača kosu iznutra.

Smanjenje upotrebe figara i presa za kosu, izbegavanje izbeljivanja i agresivnih hemijskih tretmana, kao i dovoljan unos proteina mogu doprineti jačim i zdravijim vlasima.

Kaspara takođe preporučuje masažu temena ili druge metode stimulacije cirkulacije kože glave kako bi se stvorili bolji uslovi za rast kose.

Pošto su upalni procesi jedan od ključnih faktora, važno je i držati stres pod kontrolom.

„Sve je to usko povezano sa pravilnom ishranom i smanjenjem upala u organizmu“, kaže Kaspara.

Dodaci ishrani na bazi peptida, kao i preparati za lokalnu primenu, mogu pomoći u očuvanju čvrstine vlasi kao deo šire rutine usmerene na smanjenje upalnih procesa i poboljšanje ukupnog zdravlja kose.

Na kraju, cilj nije nužno da kosa raste brže, već da vlasi ostanu snažne i otporne dovoljno dugo da mogu da dostignu i zadrže veću dužinu.

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