Voditeljka Dušica Jakovljević godinama je na meti komentara zbog estetskih korekcija koje nikada nije krila. Dok jedni smatraju da je preterala sa intervencijama, drugi joj poručuju da izgleda bolje nego ikada. Ipak, nju tuđa mišljenja, čini se, više ne pogađaju.

Umesto da odgovara na kritike, Dušica je ovog puta pustila fotografije da govore umesto nje. Na svom Instagram profilu objavila je kadrove sa odmora u bikiniju, istakavši vitku figuru, uzak struk i tetovaže, a objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju pratilaca.

Nije tajna da je voditeljka više puta govorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgla, pa je tako nedavno otkrila da planira još jednu korekciju nosa. Uprkos tome, negativni komentari na njen račun ne prestaju.

Posebno je odjeknula njena reakcija na prozivke zbog silikona u grudima.

– Već četiri ili pet godina jesu moje. Kada kupite televizor, da li je to vaš televizor? Jeste. Pa kako onda grudi nisu moje? – poručila je kroz osmeh.

Dušica je istakla da nema nameru da krije ono što je promenila na sebi i da smatra kako svaka žena ima pravo da izgleda onako kako želi.

– Radila sam zube, usne, grudi i nos. Svaka žena se oseća bolje kada na sebi promeni nešto što joj smeta. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna svojim izgledom. Ako će neko reći da sam izoperisana, neka kaže – rekla je voditeljka.

Dodala je i da posao kojim se bavi podrazumeva određene standarde kada je izgled u pitanju.

– Da nisam zadovoljila određene kriterijume, verovatno ne bih mogla da radim na televiziji – iskreno je priznala.