Poznato je da pripadnici ovog vazdušnog znaka retko kada pažljivo čitaju svoj letnji horoskop. Ipak, ovaj mesec donosi sudbinske susrete koje nikako ne bi trebalo propustiti. Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, pruža im bezuslovnu podršku još od samog kraja juna. Zato tokom jula do izražaja dolazi ona prepoznatljiva elegancija Vage koja istovremeno osvaja i očarava.

Prisustvo tranzitne Venere u Lavu budi avanturistički duh u ovom znaku. Vage sada lakše preuzimaju rizike i izlaze iz rutine kako bi prigrlile neočekivana iznenađenja.

Ipak, retrogradni Merkur u Raku može doneti sitne nesporazume koji će usporiti fazu upoznavanja. Kvadrat Venere i Urana od devetog jula najavljuje burne, ali prilično prolazne romanse.