Zvezde predviđaju uzbudljive i potpuno nove preokrete u ljubavnom životu jednog horoskopskog znaka ovog jula.

Venera, Jupiter i Uran udružili su snage kako bi ovom članu zodijaka doneli neočekivane ljubavne prilike. Ako ste rođeni u ovom znaku, predstojeći susret mogao bi biti presudan za ostatak godine. Da ne bi bilo neizvesnosti, u pitanju su šarmantne Vage.

Poznato je da pripadnici ovog vazdušnog znaka retko kada pažljivo čitaju svoj letnji horoskop. Ipak, ovaj mesec donosi sudbinske susrete koje nikako ne bi trebalo propustiti. Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, pruža im bezuslovnu podršku još od samog kraja juna. Zato tokom jula do izražaja dolazi ona prepoznatljiva elegancija Vage koja istovremeno osvaja i očarava.

Ljubav

Prisustvo tranzitne Venere u Lavu budi avanturistički duh u ovom znaku. Vage sada lakše preuzimaju rizike i izlaze iz rutine kako bi prigrlile neočekivana iznenađenja.

Ipak, retrogradni Merkur u Raku može doneti sitne nesporazume koji će usporiti fazu upoznavanja. Kvadrat Venere i Urana od devetog jula najavljuje burne, ali prilično prolazne romanse.

Početak jula 2026. je idealan za ljubav zahvaljujući astrološkom spoju Jupitera i Venere u Lavu. Krajem meseca sudbinski susreti se premeštaju na dobro poznat teren i uobičajene rute. Druga sjajna vest je da Vage očekuje podjednako predivan i uzbudljiv avgust. Nabavka novog planera za predstojeće leto biće više nego koristan potez, prenosi Elle.

 

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