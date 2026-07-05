Između uzimanja suplemenata za sprečavanje skokova glukoze, biranja organskih namirnica, davanja prioriteta snu, dizanja tegova i planiranja obroka s ciljem podržavanja zdravlja crevnog mikrobioma, moglo bi se reći da spadamo u grupu ljudi opsednutih kulturom dugovečnosti.

Stil života okrenut dugovečnosti nastoji da produži zdravstveni životni vek, otkloni, ublaži i spreči upale te tako osigura više godina vitalnosti. Starenje, potpuno normalan i prirodan proces, ipak ne mora izgledati isto za svakoga.

Uz dugovečne prakse moguće je dočekati duboku starost uz visok nivo pokretljivosti, mentalne snage i vitalnosti.

Nokti kao test dugovečnosti

Ali starenje je često nevidljivo. Ono počinje duboko u našim ćelijama, mnogo pre nego što primetimo prvu boru ili sedu vlas. I dok se većina pouzdanih biomarkera starenja krije iza složenih laboratorijskih analiza, ugledni harvardski genetičar i autoritet u svetu dugovečnosti, dr David Sinkler, skreće pažnju na zaključak stare studije iz 1979. godine koji danas deluje izuzetno relevantno. Pristupačan i potpuno besplatan pokazatelj našeg unutrašnjeg biološkog sata jeste brzina rasta noktiju.

Nakon 25. godine života rast noktiju usporava se za približno 0,5 % godišnje, što kulminira padom od čak 50 % tokom prosečnog ljudskog životnog veka. Dakle, ako primetite sporiji rast noktiju, to je dobar pokazatelj da telo biološki brže stari.

Ova promena nije pitanje lepote vašeg manikira, već predstavlja direktan prozor u našu ćelijsku regeneraciju. Kako starimo, metabolički procesi i obnova ćelija usporavaju se u celom telu, pa tako i u noktima. Kada vam nokti rastu sporije, vaša koža, kosa i unutrašnji organi verovatno prolaze kroz sličan ritam usporavanja regeneracije.

Pomenuta studija otkriva i kako starimo. Možda biste pretpostavili da je reč o lepoj, ravnoj liniji, ali biste se prevarili. Telo stari u ciklusima. Preciznije, u ciklusima od sedam godina tokom kojih prolazi kroz specifične biološke ritmove, nakon kojih sledi sedam godina naglijeg propadanja.

Osim što služe kao mera biološke starosti, vaši nokti su i svakodnevni izveštaj o zdravstvenom stanju. Promene u teksturi, boji ili brzini rasta često su prvi suptilni znaci koje nam telo šalje:

Bledi ili beli nokti: Mogu ukazivati na anemiju, pothranjenost ili probleme s jetrom.





Mogu ukazivati na anemiju, pothranjenost ili probleme s jetrom. Žućkasti tonovi: Često su znak gljivičnih infekcija, ali u nekim slučajevima i ranih metaboličkih promena.





Često su znak gljivičnih infekcija, ali u nekim slučajevima i ranih metaboličkih promena. Krhki nokti i spora obnova: Nerijetko su povezani sa suboptimalnim radom štitne žlezde ili nedostatkom gvožđa.

Ipak, ako želite da budete sigurni i saznate pouzdanu meru u obliku biološke starosti, profesionalni testovi posvećeni dugovečnosti biće najbolji pokazatelj, ali vaši nokti mogu biti odličan neinvazivan, besplatan i duboko intiman način da naslutite šta se događa u vašem telu, prenosi Vogue.

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