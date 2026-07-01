Dve nedelje na moru, a osam saksija na terasi vas gledaju kao da ih ostavljate na milost i nemilost. Zaštita cveća tokom odmora ne zahteva komšiju sa ključem, već pamučnu pertlu i flašu od dva litra. Fitilj polako dovodi vodu iz flaše direktno u zemlju, tačno u meri koja korenu odgovara. Bosiljak, fikus i pelargonije mogu bez problema da prežive dok vi odmarate pored bazena.

Pamuk upija vodu i prenosi je u suvu zemlju dokle god je flaša puna. Kada je zemlja vlažnija, protok se usporava, a kada se osuši, ubrzava. Biljka na taj način sama reguliše količinu vode koja joj je potrebna, bez potrebe da vi to procenjujete.

Šta je potrebno za fitilj koji sam zaliva biljke

Potrebna je pamučna pertla za patike ili traka od stare majice, debljine približne olovci. Sintetički materijali ne upijaju vodu i ne funkcionišu u ovom sistemu. Za jednu veću saksiju dovoljan je jedan fitilj, dok su za žardinjeru dužu oko pola metra potrebna dva. Flaša od dva litra može da održava srednju saksiju zalivenu oko 12 do 14 dana, u zavisnosti od temperature na terasi.

Potreban materijal uključuje

pamučnu pertlu ili traku od stare majice, bez sintetike

plastičnu flašu od 1,5 do 2 litra napunjenu vodom

čačkalicu ili olovku za postavljanje fitilja u zemlju

Kako postaviti fitilj korak po korak

Pertlu treba najpre dobro natopiti vodom kako bi pamuk upio vlagu, jer suv materijal ne povlači vodu odmah. Jedan kraj se zabode u zemlju na oko pet centimetara dubine, blizu korena biljke. Drugi kraj se spušta na dno napunjene flaše, dok se flaša postavlja malo iznad nivoa saksije, na ciglu ili okrenutu saksiju. Voda tada prirodno teče naniže, uz pomoć gravitacije i fitilja. Pre odlaska je dobro testirati sistem dva dana da se proveri da li zemlja ostaje ravnomerno vlažna.

Vlažna pelena kao alternativa za biljke u stanu

Ako su biljke u stanu, posebno pored prozora, sistem sa flašom i fitiljem može delovati neuredno. U tom slučaju može da pomogne stara pelena. Ona se navlaži i stavi na tacnu ispod saksije, a zatim se doda voda dok ne nabubri kao sunđer. Gel u peleni postepeno otpušta vlagu, koju koren biljke povlači odozdo. Jedna pelena može da održava tri manje saksije postavljene na istoj tacni.

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