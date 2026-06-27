Maskara je temeljni alat u svakoj kozmetičkoj torbici, sposobna da transformiše pogled u samo nekoliko poteza. Ipak, ništa ne može pokvariti celokupni utisak šminke kao slepljene trepavice i neugledne grudvice koje narušavaju inače besprekoran izgled.

Iako se nanošenje čini jednostavnim, postići definisan, lepezast izgled bez greške prava je veština. Srećom, tajna nije nužno u skupocenom proizvodu koji obećava čuda, već u pravilnoj tehnici koju primenjuju i svetski poznati šminkeri u svom radu, piše Glamour Magazine.

Važnost pravilne pripreme

Pre nego što četkica uopšte dotakne trepavice, ključna je priprema. "Za sve svoje klijentkinje, počinjem s nežnim čišćenjem celog lica, uključujući i oči", kaže šminkerka Emili Grej, čije su klijentkinje zvezde poput Lane Del Rej i Maren Moris.

Uklanjanje ostataka stare šminke i prirodnih ulja stvara čistu podlogu i osigurava da maskara bolje prianja. Jednako je važan i uvijač za trepavice, no uz jedno zlatno pravilo: uvek ga koristiti na čistim, golim trepavicama.

"Svi smo videli one videozapise gde neko slučajno iščupa sve trepavice uvijačem na mokroj maskari. Molim vas, uvijte trepavice pre nanošenja", upozorava Grej. Korišćenje uvijača nakon maskare ne samo da može oštetiti i slomiti osetljive dlačice, već stvara i neželjene grudvice te neuredan izgled.

Tehnika nanošenja za besprekoran rezultat

Središnji deo savršene aplikacije leži u takozvanoj "cik-cak" metodi. Postavite četkicu što je bliže moguće korenu trepavica, a zatim je lagano pomerajte levo-desno dok je povlačite prema vrhovima. Ovaj pokret osigurava ravnomerno nanošenje proizvoda i sprečava nakupljanje grudvica, istovremeno stvarajući iluziju gustoće u samom korenu.

"Izuzetno je važno početi od baze i tamo graditi volumen", naglašava Grej. Ako proizvod nanesete pretežno na vrhove, oni će postati preteški i povući trepavice ka dole, čime se poništava efekat uvijanja. Za preciznost, posebno u teško dostupnim unutrašnjim uglovima oka, okrenite četkicu vertikalno i samim vrhom pažljivo definišite svaku pojedinačnu trepavicu za maksimalan efekat.

Tajna volumena bez lepljenja

Iako se čini kontradiktornim, za postizanje volumena važi pravilo "manje je više". Jedan od glavnih uzroka grudvica je višak proizvoda na četkici. Pre svakog nanošenja, potrebno je obrisati višak o ivici tube ili o čistu maramicu.

"Preferiram da radim u tanjim slojevima i postupno graditi izgled", savetuje Grej. Prekomerna količina proizvoda nanesena odjednom gotovo sigurno će rezultirati slepljenim trepavicama. Ključ za nadogradnju volumena je strpljenje. Potrebno je naneti prvi sloj, a zatim pričekati 30 do 60 sekundi da se delimično osuši pre dodavanja sledećeg.

Nanošenje novog sloja na potpuno mokru maskaru samo će pomeriti prethodni i stvoriti grudvice. Za dramatičan, ali i dalje definisan izgled, dovoljno je naneti dva do maksimalno tri tanka sloja.

Video: