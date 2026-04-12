Crna maskara jeste klasik, ali nekada ume da bude jaka i previše upadljiva. Za svakodnevni izgled često težimo prirodnijoj šminci, koja suptilno naglašava lice, ali nije prenapadna.
Bilo da težite ovoj jednostavnoj promeni ili tražite vodootpornu maskaru koja će izdržati filmske suze - braon maskara je proizvod koji vam treba. Sve ,,IT" devojke imaju je u svom neseseru zbog njene sposobnosti da produži, podigne i uvije trepavice, a da pritom izgleda potpuno prirodno.
Crna maskara ima vrlo snažan i upečatljiv izgled, što svakako ima svoje prednosti i daje jedan bezvremenski izgled. Ali ono što je sjajno kod braon maskare jeste to što može izgledati manje oštro i kontrastno nego crna, čineći je savršenim izborom za prirodniji izgled trepavica. Ovo može biti odličan izbor za osobe sa svetlijom puti, plavom kosom ili svetlim trepavicama.
Ako se pitate: ,,Da li će mi braon maskara odgovarati?" - budite sigurni da je odgovor najverovatnije: da. Braon maskara može da se koristi za bilo koga i pristaje svim bojama očiju. Međutim, ona zaista dolazi do izražaja na plavim očima. Budući da su plava i braon boja u snažnom vizuelnom kontrastu, ova maskara čini plave oči neverovatno prodornim.
Stručnjaci ističu da je braon maskara idealno rešenje ,,ako želite nešto blago prigušeno dok vaš stil šminkanja evoluira s godinama". Zato je ovaj proizvod odličan izbor za nežniji i manje dramatičan izgled.
Kako nositi braon maskaru?
Šminkeri savetuju da preko kapka nanesete čokoladno-braon senku sa toplom podlogom, uz bogatu smeđu olovku koja definiše oko, zavisno od vašeg tena. Za moderan i nosiv izgled, čitav proces zaokružite maskarom u kestenjastoj nijansi, koja će omekšati crte lica i pružiti autentičan prolećni vajb, savetuje Elle.
Bonus video:
Komentari (0)