Čuveni kolač "slatki greh", koji se priprema od keksa, vanila krema i čokolade, gotov je za svega 20 minuta i predstavlja idealan izbor kada želite osvežavajući desert bez uključivanja rerne.

Kada temperature porastu, malo ko želi da provodi vreme pored uključene rerne.

Zbog toga su kolači koji se ne peku odlično rešenje, a ovaj desert sa keksom, kremom od vanile i čokoladom osvaja jednostavnošću pripreme i osvežavajućim ukusom.

Sastojci:

300 g suvog keksa

200 g čokolade

6 kašika ulja

8 kašika mleka

2 kesice instant pudinga od vanile

500 ml mleka

200 g kisele pavlake

200 ml slatke pavlake

šlag za dekoraciju (po želji)

Priprema:

Čokoladu otopite zajedno sa uljem i mlekom, pa ostavite da se prohladi. Važno je da ne bude vrela kako ne bi rastopila krem.

Instant puding umutite sa mlekom, dodajte kiselu pavlaku, a zatim umešajte i slatku pavlaku. Sve dobro sjedinite mikserom dok ne dobijete gladak i vazdušast fil.

U pleh poređajte prvi sloj keksa, premažite delom krema, pa dodajte polovinu čokoladnog preliva.

Ostavite nekoliko minuta u frižideru da se čokolada stegne, pa nastavite sa ređanjem slojeva: krem, keks, krem, čokolada, pa još jednom krem i keks. Na kraju ukrasite šlagom po želji.

Kolač treba da odstoji najmanje četiri sata u frižideru, ali je još ukusniji ako ga pripremite veče ranije i ostavite da se hladi preko noći.

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