Dijeta prema krvnim grupama, koju je 1996. godine popularizovao dr Piter D’Adamo, tvrdi da osobe sa krvnom grupom O ne bi trebalo da piju kafu. Ova teorija zasniva se na pretpostavci da su se krvne grupe razvijale u različitim periodima ljudske istorije i da zbog toga svakoj odgovara drugačiji način ishrane.

Prema ovoj dijeti, krvna grupa O smatra se najstarijom i povezuje se sa lovcima kojima najviše odgovaraju meso i proteini, dok su kafa i pivo među napicima koje bi trebalo izbegavati. Koncept je prvobitno osmislio Džejms D’Adamo.

Po pravilima ove dijete, osobe sa krvnom grupom O ne bi trebalo da piju kafu, pivo, crni čaj i destilovana alkoholna pića, dok im se preporučuju sokovi od trešnje, manga i guave. Osobama sa krvnom grupom AB savetuje se da izbegavaju kofein i alkohol, kao i sokove od guave i manga. Krvne grupe A i B imaju nešto manje ograničenja, ali ni za njih ne postoji potpuna sloboda u izboru pića.

Dijeta prema krvnim grupama deli namirnice na korisne, neutralne i štetne u zavisnosti od toga da li osoba ima krvnu grupu O, A, B ili AB. Za svaku krvnu grupu predviđen je poseban način ishrane, preporuke za fizičku aktivnost i lista dozvoljenih napitaka.

Najveći problem ove teorije jeste to što nije potvrđena naučnim istraživanjima. Jedna obimna studija objavljena 2014. godine u časopisu PLoS One pratila je više od 1.400 ispitanika i njihove navike u ishrani. Rezultati su pokazali da su osobe koje su se hranile po preporukama ove dijete zaista imale bolje zdravstvene pokazatelje, ali ti rezultati nisu bili povezani sa krvnom grupom. Pozitivni efekti bili su isti bez obzira na to da li je osoba imala krvnu grupu O, A, B ili AB.

To znači da će svako ko smanji unos alkohola, izbaci deo nezdravih navika i u ishranu uvede više voća i povrća verovatno primetiti poboljšanje zdravstvenog stanja, bez obzira na krvnu grupu.

Zbog toga nema razloga da odustanete od kafe samo zato što imate krvnu grupu O. Kod većine zdravih odraslih osoba umerena konzumacija, do tri ili četiri šoljice dnevno, povezuje se sa brojnim zdravstvenim koristima. Ukoliko kafa izaziva povišen krvni pritisak, remeti san ili izaziva stomačne tegobe, to može biti opravdan razlog da smanjite njen unos, ali ne i sama krvna grupa.

Osobe koje imaju visok krvni pritisak, dijabetes ili bolesti srca trebalo bi da se o unosu kofeina posavetuju sa lekarom. Takva odluka treba da bude zasnovana na zdravstvenom stanju i individualnim potrebama, a ne na krvnoj grupi.

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